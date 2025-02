Ana Paula Siebert revela como é conviver com as ex-mulheres de Roberto Justus

Roberto Justus mantém um bom relacionamento com todas as ex-mulheres. Então, a atual esposa dele, Ana Paula Siebert, revelou como isso é possível

A influenciadora digital Ana Paula Siebert esbanjou sinceridade ao responder uma pergunta nas redes sociais sobre sua vida familiar. Um seguidor quis saber como ela consegue se dar bem com as ex-mulheres do marido, o empresário Roberto Justus. Então, ela declarou que o amado possui uma boa relação com todas as ex-esposas e que eles convivem de forma natural.

"Gosto e respeito elas, o Roberto é hoje a somatória das histórias que ele viveu e sou muito grata pelos ensinamentos que ele teve com elas. Eu não acredito em casamentos que não deram certo. Para mim, todas as histórias dele deram certo e resultaram em frutos, que são os filhos. Hoje, ele vive a nossa história e sim as ex são muito bem-vindas. Porque elas também vivem as suas histórias atuais, felizes e bem resolvidas”, disse ela.

Então, ela completou sobre formarem uma família como qualquer outra. "Todo mundo tem os seus problemas e nenhuma família é perfeita. Ms acho que ele soube escolher bem as mulheres da vida dele e isso facilita”, afirmou.

Por fim, Ana Paula ainda disse que convidou as ex-mulheres de Justus para sua festa de aniversário na fazenda, mas só uma delas foi ao evento. “Todas foram convidadas. A Sacha conseguiu estar, a Tici estava acompanhando a Rafa, a Gi tinha compromissos de trabalho”, comentou.

Ana Paula Siebert e Roberto Justus deixarão cobertura onde moram

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, revelou que eles não morarão mais no mesmo lugar que estão há 10 anos. Vivendo em uma cobertura de luxo em São Paulo, o casal resolveu se mudar e a influenciadora digital explicou melhor a decisão.

Após ser bastante questionada sobre o assunto, a loira esclareceu o motivo de deixarem o espaço onde estão desde quando se casaram. Ana Paula Siebert então comentou que mesmo tendo boas lembranças no local, agora, sentiram que é o momento de realizarem um sonho de uma casa. Saiba mais aqui!

