Mania de Você: Mércia comete loucura para se vingar de Molina. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, Mércia (Adriana Esteves) vai tentar tirar a vida de Molina (Rodrigo Lombardi) com as próprias mãos. Ela usará a mesma tática que ele usou no passado contra ela.

Nas cenas da reta final da novela, de acordo com o site Notícias da TV, Mércia e Molina vão curtir um dia ensolarado no iate. Em um momento, ele recebe uma ligação misteriosa e fica furioso, mas muda o sentimento quando vê a amada. Então, ele a chama para um mergulho no mar.

Mércia fica em um boia porque não sabe nadar, mas a boia começa a murchar e ela chama por socorro. Molina dá risada da situação e demora para socorrê-la, mas a salva. Momentos depois, a vilã coloca uma substância na bebida do empresário e ele começa a ficar tonto até desmaiar. Então, Mércia o arrasta até o banheiro, o coloca na banheira cheia de água e o vê se afogando. A cena é uma referência ao que ele fez com ela no início da novela e ela foi salva por Luma (Agatha Moreira).

Mania de Você: Como será a morte de Rudá

Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, da Globo, os telespectadores vão se despedir de Rudá (Nicolas Prattes). O rapaz morrerá de forma trágica e sua partida dará início a uma nova era de vingança.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, Rudá será assassinado por Molina (Rodrigo Lombardi) entre os capítulos de 3 a 8 de março. A morte dele acontecerá logo depois que ele foge da prisão e será capturado por Mércia (Adriana Esteves) junto com Viola (Gabz).

Com a morte de Rudá, Luma (Agatha Moreira) vai descobrir que Molina está vivo e fingiu a própria morte para viver bem longe do Brasil. Além disso, Viola ficará revoltada e vai mergulhar de cabeça em seu plano de vingança contra seus rivais.

Vale ainda destacar que outro personagem deve morrer em breve: Iberê (Jaffar Bambirra) também será assassinado ao descobrir que Molina está vivo.