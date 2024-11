Como é o retiro que Angélica participou? Veja como funciona a experiência

Angélica decidiu tirar um tempo para ele e ficou alguns dias em um retiro nos Estados Unidos para se reconectar. Saiba como funciona a experiência

A apresentadora Angélica decidiu tirar um tempo para ele e ficou alguns dias em um retiro nos Estados Unidos para se reconectar. Ela passou sete dias em Orlando, na Flórida, em um evento comandado por Joe Dispenza. Com isso, que tal saber mais sobre o programa?

O Dr. Joe, que dá nome ao retiro, é um americano que estudou Bioquímica na Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, e formou-se em Neurociência. Ele é pesquisador de epigenética, física quântica e neurociência. Ele também é autor de vários livros, incluindo Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo e Torne-se Sobrenatural.

O pesquisador garante que nada muda na vida até que a pessoa se transforme. Ele também defende a importância da meditação e suas técnicas estão disponíveis em francês, italiano, português, espanhol, alemão, polaco e russo.

Durante a meditação, a pessoa deve se concentrar nas emoções relacionadas à cura, como gratidão e alegria. Ao se enxergar saudável e curado, o cérebro começa a produzir neurotransmissores e hormônios que promovem a cura do corpo.

Para comprovar o que fala, ele combina física quântica, neurociência, química cerebral, biologia e genética. Ele compartilha seus conhecimentos realizando retiros pelo mundo, nos quais orienta os participantes sobre como reconectar o cérebro para promover mudanças no corpo.

Além disso, para participar dos retiros é preciso concluir cursos on-line e presenciais. Os workshops conduzidos por Dispenza incluem quatro tipos de meditação: sentada, em pé, caminhando e deitada.

Para participar do retiro, é preciso desembolsar cerca de 2,5 mil dólares, pouco mais de 14 mil reais. O mais caro disponível no site oficial custa 3,5 mil dólares, quase 20 mil reais. O programa inclui café da manhã, almoço e pausas para café/chá entre as sessões. As informaç~es são do portal GShow.

