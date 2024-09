Claudia Mauro faz rara aparição com os filhos gêmeos, Pedro e Carolina

A atriz Claudia Mauro foi flagrada em uma rara aparição em público com os filhos gêmeos, Pedro e Carolina, frutos do casamento com Paulo César Grande

A atriz Claudia Mauro foi flagrada em um passeio com os filhos gêmeos, Pedro e Carolina, de 13 anos, frutos do casamento com Paulo César Grande. O trio fez uma rara aparição junto durante uma noite de passeio no shopping.

Mãe e filhos foram fotografados pelos paparazzi enquanto circulavam pelos corredores do local entre uma compra e outra. Felizes, eles conversaram durante o passeio.

Vale lembrar que Claudia e Paulo César estão juntos há 30 anos, que foram comemorados no primeiro semestre de 2024. “Parabéns, amore! Sigamos por mais 30! Te amo. Na alegria e na tristeza. Na riqueza e na pobreza. Na parceria de vida, escolhendo você, sempre”, disse ela na época.

Claudia Mauro curte passeio com os filhos gêmeos - Foto: Dan Delmiro / AgNews

A SEPARAÇÃO

Em 2019, a atriz Claudia Mauro postou uma foto em seu Instagram onde fez uma revelação sobre a crise no relacionamento e uma breve separação. A foto, que retrata ela, Paulo Cesar Grande, e os filhos, Pedro e Carolina, foi para anunciar uma crise no casamento. Meses depois, os dois reataram a união.

“Não é um casamento aberto, nem fechado. Não estamos pensando nisso. Foco na criação dos filhos. Temos nossa vida em família e nossas vidas particulares, com liberdade e respeito, com lealdade e compreensão, com sinceridade e sem hipocrisia. São 30 anos juntos, 25 de casamento oficial, 29 morando juntos. Desde os meus 20 anos. Nossa parceria é para sempre e digo com muito orgulho que o Paulo Cesar é o meu melhor amigo. Amizade é a relação humana mais potente e resistente. Serei sempre apaixonada por ele, pelo ser humano que é, por tudo o q vivemos e ainda viveremos. E, dessa forma, na amizade, posso dizer que somos eternos e imbatíveis! Ninguém, nem nada, nos tira um do outro. Porque somos incansavelmente amigos e nos amamos incondicionalmente. A vida é fragil e vulnerável, passa num sopro. Sejamos felizes, sinceros e acima de tudo, amigos um dos outros. Com amor sempre, que é o que nos guia e nos inspira”, concluiu.