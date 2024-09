Christiane Torloni relembra a morte do filho: ‘É uma tragédia’

A atriz Christiane Torloni comenta sobre o luto após perder um dos filhos gêmeos, Guilherme, que morreu aos 12 anos de idade

A atriz Christiane Torloni fez uma declaração comovente sobre o luto. Há mais de 30 anos, ela perdeu um dos filhos gêmeos, Guilherme. O menino tinha 12 anos quando faleceu após um acidente de carro. Agora, tanto tempo depois, ela refletiu sobre a lembrança.

Em entrevista na Marie Claire, Torloni foi questionada se a ferida pela morte do filho já cicatrizou, e ela disse: “É uma tragédia, porque é um acidente, é uma miséria. Você sabe que vai passar a vida inteira fazendo compressas no seu coração. A gente tem uma lembrança do Guilherme que é uma lembrança linda, porque era uma criança linda, mas é uma história que não teve o seu futuro. Você vê tudo que tinha ali para acontecer, ele provavelmente seria um desenhista maravilhoso, tinha vários talentos".

Vale lembrar que Guilherme era irmão gêmeo de Leonardo Carvalho, que está com 45 anos. Os dois eram frutos do relacionamento da atriz com o diretor Dennis Carvalho. Quando o filho morreu, a atriz se mudou para Portugal com o outro filho para lidar com o luto.

Christiane Torloni perdeu o pai em setembro de 2023

A atriz Christiane Torloni usou as redes sociais na noite em setembro de 2023 para anunciar a morte de seu pai, Geraldo Matheus Torloni. Ele tinha 93 anos e estava internado no Hospital Unimed-Rio, localizado no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No feed do Instagram, a artista postou uma foto do pai e prestou uma bela homenagem. "Despeço-me do meu amado pai, Geraldo Matheus, grata pela linda jornada que trilhamos juntos. Grata pela Arte, Ética e Amor com que ele me abençoou. E como diz Oscar Wilde: 'O mistério do Amor é maior do que o mistério da Morte'", escreveu ela.

A equipe de Torloni também divulgou um comunicado com mais detalhes sobre o falecimento do pai da atriz. "Comunicado - A atriz Christiane Torloni comunica que seu pai, Geraldo Matheus Torloni, de 93 anos, faleceu na tarde de hoje, por volta de 17h, de causas naturais, no Hospital Unimed-Rio, localizado no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, RJ. Geraldo estava internado no hospital desde o dia 10 deste mês."

"Geraldo foi ator, diretor, produtor, administrador teatral e autor. Fez parte da primeira turma de alunos da Escola de Arte Dramática de São Paulo, em 1948, ao lado de Monah Delacy, com quem se casou 6 anos depois, em 1954. Também dirigiu o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o antigo Teatro Bloch. Geraldo deixa a mulher, Monah Delacy, dois filhos, Christiane Torloni e Márcio Torloni, um neto, Leonardo Carvalho, e um bisneto, Lucca Carvalho", diz a nota.