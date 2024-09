Christiane Torloni entrega motivo para ter ido ao Rock in Rio

Sincera, Christiane Torloni surpreende ao responder sobre o cachê para ir ao Rock in Rio nesta semana

A atriz Christiane Torloni marcou presença no festival de música Rock in Rio na noite de quinta-feira, 19, e chamou a atenção. Porém, ela entregou que estava lá por causa do cachê que recebeu para marcar presença vip no stand de uma marca.

Em conversa com o site F5, da Folha de S. Paulo, Torloni foi questionada sobre o cachê para estar lá e disse que o valor foi muito bom. “Se o cachê foi bom? Se não tivesse sido, eu não estava aqui, né? Foi bom e ainda por cima estou em um trabalho com pessoas queridas e de frente para o palco”, disse ela.

Atualmente, ela está em cartaz com a peça Dois de Nós no Teatro Tuca, em São Paulo.

Christiane Torloni comentou sobre a morte do filho na infância

A atriz Christiane Torloni fez uma declaração comovente sobre o luto. Há mais de 30 anos, ela perdeu um dos filhos gêmeos, Guilherme. O menino tinha 12 anos quando faleceu após um acidente de carro. Agora, tanto tempo depois, ela refletiu sobre a lembrança.

Em entrevista na Marie Claire, Torloni foi questionada se a ferida pela morte do filho já cicatrizou, e ela disse: “É uma tragédia, porque é um acidente, é uma miséria. Você sabe que vai passar a vida inteira fazendo compressas no seu coração. A gente tem uma lembrança do Guilherme que é uma lembrança linda, porque era uma criança linda, mas é uma história que não teve o seu futuro. Você vê tudo que tinha ali para acontecer, ele provavelmente seria um desenhista maravilhoso, tinha vários talentos".

Vale lembrar que Guilherme era irmão gêmeo de Leonardo Carvalho, que está com 45 anos. Os dois eram frutos do relacionamento da atriz com o diretor Dennis Carvalho. Quando o filho morreu, a atriz se mudou para Portugal com o outro filho para lidar com o luto.