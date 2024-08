O ator Channing Tatum confessou que passou um ano inteiro sem lavar suas roupas. Para se livrar da tarefa, ele apostou em uma estratégia inusitada

O ator Channing Tatum confessou que passou um ano inteiro sem lavar suas roupas. Para se livrar da tarefa, ele optava por comprar camisetas novas toda semana. Em entrevista à GQ, publicada nesta segunda-feira, 26, o artista deixou claro que não gosta de realizar a tarefa e listou casamentas brancas lisas como um dos dez itens essenciais para sua vida.

“Eu odeio lavar roupa”, confessou o astro da franquia Magic Mike. “Tipo, eu odeio lavar roupa mais do que qualquer coisa. Teve um ano, acho que 1999 ou 2000, foi o meu ‘ano da camiseta branca nova’. Não lavei roupa aquele ano inteiro. Só usei camisetas brancas novas”, completou.

“Tipo, ‘consigo usar duas vezes essa aqui essa semana’. Sempre gostei de uma camiseta branca simples, velha e usada. É algo clássico”.

Além das camisetas brancas lisas, os outros itens essenciais listados por Channing Tatum foram: Sua cachorra, Cutie, um baralho de cartas, uma câmera Polaroid, o perfume Eros, da Versace, um isqueiro, materiais para fazer arte, calças, jeans, tequila e uma foto de sua filha com Jenna Dewan.

Veja:

Conheça a filha de Channing Tatum; ator faz rara aparição com a herdeira

O ator Channing Tatum fez uma rara aparição em público com sua filha, Everly, de 10 anos de idade. A menina é fruto do antigo casamento dele com a ex, Jenna Dewan, e cresce longe dos holofotes.

Recentemente, ele levou a herdeira para acompanhá-lo em um evento na cidade de Nova York e os dois posaram juntos no tapete vermelho.

O ator é discreto com sua vida pessoal e só mostrou o rosto da filha para os fãs quando ela já estava com 8 anos de idade. A primeira foto do rosto dela foi compartilhada nas redes sociais depois de um dia deles na praia.