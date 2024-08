Channing Tatum acusa Jenna Dewan de tentar adiar processo de divórcio

Channing Tatum acusou a ex Jenna Dewan de tentar adiar o processo de divórcio e a atriz fez questão de rebater. O casal se separou em 2018

Channing Tatum e Jenna Dewan se separaram em 2018, porém o processo de divórcio ainda está em andamento na Justiça dos Estados Unidos. O site Page Six obteve alguns documentos importantes em que o ator acusa a ex-esposa de tentar adiar o processo de separação.

Jenna entrou com uma moção para que sua equipe jurídica do escritório Glaser Weil & Blank Rome seja retirado do caso por conta de conflito de interesse.

A estrela de Magic Mike alegou que a moção é "apenas uma tática de adiamento para prolongar nossa tática de divórcio". A equipe de Channing Tatum também se pronunciou. "Ele fez esforços exaustivos para resolver todas as questões nesse assunto sem litígio e fez inúmeras propostas de acordo, participou de múltiplas mediações, seus advogados prepararam numerosos rascunhos de uma proposta de julgamento e ele tentou resolver questões diretamente".

A famosa rebateu as acusações e afirmou que o ex-marido está tentando "paralisar o processo de julgamento, bloqueando a divulgação de documentos relevantes e materiais sobre as transações de Magic Mike que Jenna tem direito a receber".

Channing e Jenna são pais de Everly, de 11 anos.

Estratégia para não lavar roupa

O ator Channing Tatum confessou que passou um ano inteiro sem lavar suas roupas. Para se livrar da tarefa, ele optava por comprar camisetas novas toda semana. Em entrevista à GQ, o artista deixou claro que não gosta de realizar a tarefa e listou casamentas brancas lisas como um dos dez itens essenciais para sua vida.

“Eu odeio lavar roupa”, confessou o astro da franquia Magic Mike. “Tipo, eu odeio lavar roupa mais do que qualquer coisa. Teve um ano, acho que 1999 ou 2000, foi o meu ‘ano da camiseta branca nova’. Não lavei roupa aquele ano inteiro. Só usei camisetas brancas novas”, completou.

“Tipo, ‘consigo usar duas vezes essa aqui essa semana’. Sempre gostei de uma camiseta branca simples, velha e usada. É algo clássico”.

Além das camisetas brancas lisas, os outros itens essenciais listados por Channing Tatum foram: Sua cachorra, Cutie, um baralho de cartas, uma câmera Polaroid, o perfume Eros, da Versace, um isqueiro, materiais para fazer arte, calças, jeans, tequila e uma foto de sua filha com Jenna Dewan.