Causa da morte de influenciadora é revelada quatro meses após o falecimento

Legista revela o verdadeiro motivo da morte da influenciadora digital e tiktoker Kyle Marisa Roth aos 36 anos

A influenciadora digital e tiktoker Kyle Marisa Roth faleceu aos 36 anos há quatro meses. Agora, a verdadeira causa da morte dela veio à público.

De acordo com o site TMZ, o relatório da autópsia informou que ela faleceu de causas naturais. Porém, o médico legista de Maryland explicou o que aconteceu com ela. Segundo o especialista, ela morreu em decorrência de uma arritmia cardíaca causada por fibrose miocárdica, que é quando o batimento cardíaco fica irregular por causa das cicatrizes no músculo cardíaco.

Além disso, o exame toxicológico informou que ela tinha tomado remédios para controlar a dor.

Kyle ficou conhecida na internet por seus vídeos de fofoca sobre o universo de Hollywood. Ela foi encontrada morta em seu apartamento após ficar alguns dias sem entrar em contato com sua família.

Causa da morte de Sinead O'Connor

A cantora irlandesa Sinead O’Connor faleceu há um ano, mas a causa exata de sua morte só foi revelada agora. De acordo com o jornal Irish Independent, a estrela faleceu em decorrência de problemas respiratórios.

Um documento sobre a morte dela apontou a causa exata do falecimento como decorrência de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e asma brônquica, além de apresentar uma infecção do trato respiratório.

A causa da morte foi registrada oficialmente pelo marido dela, John Reynolds, em Londres, Inglaterra. Sinead faleceu aos 56 anos de idade em 26 de julho de 2023. O corpo dela foi encontrado já sem vida na casa dela.

Vale lembrar que a morte de Sinead O'Connor aconteceu 18 meses após a morte de um dos filhos dela, Shane, de 17 anos, que tirou a própria vida após lutar contra a depressão. A cantora era mãe de quatro filhos: Shane, Jake, Roisin e Yeshua.