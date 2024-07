Cauã Reymond abre o jogo sobre vida amorosa: 'Não procuro mais'

Cauã Reymond abriu o jogo sobre sua vida amorosa e contou o que procura em uma parceira. O ator também confirmou que está no elenco de Vale Tudo

Cauã Reymond tem uma carreira extensa com muitos personagens de destaque, e o ator segue cheio de projetos na vida profissional. Apesar de ter interpretado pessoas diversas, o artista ainda tem um sonho não realizado na profissão. "Eu estou com vontade de fazer uma comédia romântica, eu nunca fiz. Com um bom roteiro, uma coisa inteligente. Seria legal, seria um desafio para mim", disse ele em entrevista ao Hugo Gloss.

Além disso, Cauã contou sobre os seus próximos projetos. "Eu estou em negociações para fazer um longa agora, no segundo semestre, com um time muito legal. São grandes atores, é uma pessoa que todos nós admiramos, que eu estou louco para voltar a trabalhar. E vou fazer a próxima novela da Manuela Dias, Vale Tudo", disse ele, sem dar detalhes do personagem. "A gente ainda tem uma novela para estrear depois de Renascer, então prefiro falar mais, me aprofundar mais quando chegar mais perto. Para não mudar o foco, né? Eu tenho um respeito muito grande e estou torcendo muito para que essa novela [Mania de Você] depois de Renascer seja um super sucesso".

Vida amorosa

Mudando o foco do trabalho, Cauã Reymond também abriu o jogo sobre sua vida amorosa. "Eu acho que tem que acontecer organicamente. Eu não procuro mais. Eu sou um cara que tem uma vida de muito trabalho, né? Sou pai, eu gosto de ter uma vida saudável, mas eu acho que é uma coisa que tem acontecer de forma muito orgânica. Eu acho que quando eu era mais novo assim, nos meus vinte e poucos, eu sabia mais 'ah eu quero isso, isso e isso'. E aos trinta, eu falei 'eu tenho isso, isso e isso'. E eu ainda sinto como se eu tivesse sonhos e coisas que surgem, novos desejos que não necessariamente fazem parte de um romance né? Eu estou falando mais com um olhar mais amplo, da vida", disse o ator, que é pai de Sofia, de 12 anos, fruto do seu relacionamento com Grazi Massafera.

Cauã também não descartou a ideia de ter mais filhos. "Eu continuo a sonhar em construir algo de novo, não sei, talvez ter filho ou não. Estou super aberto a ter filho, não estou fechado. E cara, encontrar uma conexão, uma conexão bacana, sincera, porque eu acho que as coisas têm que acontecer de forma muito orgânica".

Follow de Madonna

Na entrevista, Cauã comentou que ficou surpreso ao ser seguido por Madonna nas redes sociais. "Me pegou de surpresa, mas uma surpresa boa, é importante ressaltar. É uma surpresa boa, é uma pessoa que extrapola o indivíduo dela. Ela tem um legado, é uma história muito bonita".

O galã foi só elogios para a cantora. "A Madonna é uma das figuras mais fortes do cenário musical. Ela é a rainha do pop. Ela é uma figura muito forte do movimento feminista, do feminino, as lutas que ela travou, os desafios da rebeldia dela, os padrões que ela ajuda e ajudou a mudar. Eu gosto da música dela, porque tem vezes que eu admiro a pessoa, mas não gosto tanto da música. A música dela eu gosto muito. E fiquei lisonjeado, sou um grande admirador da Madonna", afirmou.

Amor pelos pets

Em junho, infelizmente, os cachorros de estimação de Cauã Reymond foram envenenados. Shakira se recuperou e está super bem, mas Romeu não resistiu. O ator revelou que já pensou em pegar outro animalzinho, mas que ainda não está preparado.

"Ele faz uma falta danada. Toda vez que eu chego em casa eu acho que é o momento que eu mais sinto falta dele. Eu sinto falta dele também quando acordo de manhã porque saía para andar com ele. Sinto falta dele às vezes à noite, que é a hora que eu também saía para andar com ele. Eu até fui em um canil, olhei alguns cachorros e tal, mas eu ficava só falando assim 'não é o Romeu, nao é o Romeu. O Romeu era mais bonito, o Romeu era mais fofo'. Eu não estou preparado ainda", desabafou.