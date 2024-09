Cate Blanchett cita Clarice Lispector durante premiação

Cate Blanchett foi homenageada em uma premiação de cinema na Espanha e citou a escritora brasileira Clarice Lispector em seu discurso

Recentemente, Cate Blanchett foi homenageada no Festival de Cinema de San Sebastián, na Espanha, com o prêmio Donostia pelo conjunto e sua obra.

Durante seu discurso, a atriz surpreendeu ao citar a escritora brasileira Clarice Lispector (1920 - 1977). "Vivemos em tempos incertos e busco coragem em Clarice Lispector, a absolutamente genial autora brasileira. Ela diz: 'Existem certas vantagens em não saber. Como um território virgem, a mente está livre de equívocos. Tudo o que não conheço constitui a maior parte de mim: esta é a minha dádiva'", disse Cate.

Em seguida, a atriz australiana continuou o seu discurso. "E com esse não saber, eu entendo tudo. Eu vivo com esperança. A jornada continua. Só existem ilhas de certezas. Então, muito obrigada por esta pequena ilha de certeza esta noite".

Após a cerimônia, a famosa concedeu uma entrevista coletiva e citou Lispector novamente, destacando sua relevância. "Tenho lido Clarice Lispector, a incrível escritora brasileira. E ela diz: 'É preciso muito esforço para ser simples'. Geralmente, coisas que parecem sem esforço exigem muita preparação", afirmou.

O último trabalho de Cate Blanchett foi no filme Tár, de 2022, em que ela deu vida à protagonista Lydia.

Almoço real

Recentemente, Cate Blanchett participou do programa Watch What Happens Live, apresentado por Andy Cohen, e revelou que já almoçou no Palácio de Buckingham ao lado de ninguém mais ninguém menos do que Rainha Elizabeth II (1926 - 2022).

Porém, a atriz nunca soube o motivo de ter sido convidada. "Eu não sei. O chefe do corpo de bombeiros estava lá e Helen Fielding — não a romancista, a cientista — estava lá", disse ela.

Além disso, a artista contou que Príncipe Philip (1921 - 2021) pediu ajuda com um aparelho eletrônico. "Eu pensei que talvez fosse porque interpretei sua ancestral, a Rainha Elizabeth I, mas quer dizer, o Príncipe Philip apenas perguntou se eu poderia ajudá-lo com o DVD player dele porque eu era atriz", disse, aos risos.

"E você ajudou ele?", perguntou o apresentador. "Não, eu não ajudei. Eu não sou técnica".