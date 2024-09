Casada com Roberto Justus, Ana Paula Siebert faz desabafo sobre julgamentos

Influenciadora de luxo na rede social, Ana Paula Siebert faz desabafo sobre receber julgamento de pessoas que não estão fazendo nada; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, compartilhou uma reflexão com um tom de desabafo nesta terça-feira, 17, em seus stories na rede social. O assunto tratado na publicação era o julgamento.

A loira então deu a entender que há pessoas que gostam de criticar os outros pelos seus feitos, mas, que estes mesmos indivíduos, que gastam seu tempo julgando os outros, não estão fazendo nada construtivo.

"Um atleta não vai te julgar por começar um esporte. Um milionário não vai te julgar por começar um negócio. Um músico não vai te julgar por tentar cantar uma música. São sempre as pessoas que não estão fazendo nada que têm algo a dizer", postou a mãe de Vicky Justus.

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert atualizou como está sua barriga e cicatriz após a cirurgia que fez para tirar o DIU que estava fora do lugar. A influenciadora digital ainda desabafou sobre uma fase difícil que está enfrentando com a filha, sua única herdeira com Roberto Justus.

