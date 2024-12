Carolina Ferraz opina sobre influenciadores nas novelas: 'A coisa mudou'

Carolina Ferraz deu sua opinião sincera sobre a presença de influenciadores nas novelas, e citou Grazi Massafera e Jade Picon

Nesta quinta-feira, 5, Carolina Ferraz foi a convidada do podcast Pod Falar e deu sua opinião sincera sobre a presença de influenciadores nas novelas. A atriz citou os exemplos de Grazi Massafera, que estreou como Thelminha em Páginas da Vida, novela exibida em 2006 pela Rede Globo, e Jade Picon, que interpretou Chiara em Travessia, novela da mesma emissora exibida em 2022.

"A Grazi era uma ex-BBB que virou atriz e mergulhou na profissão. Você fazer uma novela não quer dizer que virou atriz. Fazer uma novela tem que comer muito feijão, trabalhar muito. Se a Jade quiser, e é isso que ela quer, eu tiro o chapéu, vai, não há uma limitação para ninguém. Mas a gente tem que entender bem [a diferença]. Para você ser um ator, um artista, você precisa fazer arte. Um influencer tem que entender outras coisas, são habilidades diferentes. E você se manter no topo em qualquer profissão é difícil", disse ela.

Em seguida, Carolina afirmou que acha injusta a preferência por influenciadores. "Eu tenho 35 anos de carreira, não existe uma influencer que tenha tanto tempo de carreira, porque nem a profissão existe há tanto tempo. E qual é o histórico que essa pessoa deixa atrás de si, a gente só vai saber daqui um tempo. A coisa mudou, cada um no seu galho e a gente tem que entender essa nova história".

Atualmente, Carolina Ferraz é apresentadora do Domingo Espetacular, da Record TV. Seu último trabalho como atriz foi em Haja Coração, novela exibida pela Rede Globo em 2016, em que ela interpretou Penélope.

Críticas

Em suas redes sociais, Carolina Ferraz recebeu algumas críticas após contar que está viajando sozinha. Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou um vídeo em tom de desabafo.

"Fiquei surpresa com as reações das pessoas quando disse que estava passando férias sozinha. Muitas falaram: 'Nossa, sozinha? Mas por quê?' Eu não entendo isso. Tem gente que não dá conta de estar só com ela mesma. Eu me aguento, acho um prazer estar comigo. Eu gosto de conhecer gente, mas também gosto muito de ficar sozinha", disse ela.

A artista também contou que foi criticada por estar magra. "A vida inteira fui super magra, muito mais magra do que sou hoje. Inclusive, já cheguei a pesar 54, 55 kg. Hoje, estou com 60 kg e estou ótima, me sentindo muito bem. Estou super bem e não estou tão magra assim, mas estou bem. Se a gente engorda, está feia porque está gorda; se emagrece, está feia porque está magra; se envelhece, está feia porque está velha. Eu estou bem. Tenho 57 anos, trabalho, tenho duas filhas lindas, amigos maravilhosos. Estou feliz da vida, me achando lindíssima, maravilhosa, e é isso", concluiu.

Na legenda, Carolina ainda completou: "A gente emagrece, a gente envelhece, a gente engorda, a gente tem menopausa, a gente amadurece… E a vida segue".

