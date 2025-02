Carolina Dieckmann arrasa em look de Carnaval: 'Bora brilhar'

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann mostrou um look de Carnaval e arrasou na produção repleta de brilho. Confira!

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 21, a atriz publicou um vídeo em que aparece montando um look para curtir o Carnaval com muito brilho, como a folia pede.

No início, a famosa apareceu com a parte de cima de um biquíni todo metalizado e uma calcinha branca. Em seguida, ela colocou uma calça jeans com detalhes de brilho prateado.

Para completar o look, Carol apostou em brincos compridos, um acessório de cabeça e sapatos de salto alto. "Ainda não é Carnaval, mas já tem blocos, bailes e tals por aí, né? Então bora brilhar nos lookinhos? Me diz aqui se você curtiu", escreveu ela na legenda.

Atualmente, Carolina Dieckmann se prepara para interpretar Leila no remake da novela Vale Tudo, que deve estrear este ano na Rede Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Fofura

Na terça-feira, 18, a atriz publicou várias fotos fofíssimas em que aparece com seu gato de estimação, que tem uma cor alaranjada.

"Dia do gato. Isso foi ontem, mas eu esqueci... Faz de conta que é hoje, tá?", escreveu ela na legenda da publicação.

Nas imagens, Carol surgiu em diversas poses ao lado do pet e também fez questão de mostrar momentos em que o bichinho estava sozinho.

