Carolina Dieckmann encanta ao posar com pet de estimação

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann esbanjou fofura ao posar para diversas fotos com seu pet de estimação. Confira!

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 18, a atriz publicou várias fotos fofíssimas em que aparece com seu gato de estimação, que tem uma cor alaranjada.

"Dia do gato. Isso foi ontem, mas eu esqueci... Faz de conta que é hoje, tá?", escreveu ela na legenda da publicação.

Carolina Dieckmann se prepara para interpretar Leila no remake da novela Vale Tudo, que deve estrear este ano na Rede Globo.

Processo de emagrecimento

A atriz Carolina Dieckmann resolveu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos seus seguidores e, dentre os questionamentos, um internauta quis saber sobre seu processo de emagrecimento. Em resposta, ela explicou que perdeu peso por conta de personagem em novo trabalho.

"Você emagreceu quantos quilos? Está ótima e sem gordurinha nenhuma", disse a pessoa. "Ultimamente todas as fotos que eu posto as pessoas falam, algumas criticam. Mas eu não gosto da ideia de rebater, eu gosto da ideia de conversar e não tenho problema nenhum em falar sobre isso, até porque emagrecer para um trabalho é uma coisa que me dá muito prazer. Ver que o meu corpo responde aos meus desejos e as coisas que eu escolho para fazer, para as minhas personagens", iniciou ela em sua resposta.

"Fiz um filme em julho, e achei que a personagem, com seu esgotamento emocional, seria bom que tivesse uma resposta no físico Então fiz jejum - vou explicar um pouquinho disso - muito difícil de fazer. Mas fiz com acompanhamento médico, fazendo exames, recolocando as vitaminas que eventualmente não iria conseguir ter através da alimentação, porque estava comendo uma vez por dia. Mas me senti muito bem. Nos primeiros dias foi muito difícil, porque todas as mudanças radicais tem um impacto, mas me senti muito bem", continuou.

Em seguida, ela contou que evitou explicar o processo de emagrecimento por não considerar adequado. "Acho que o que eu faço não serve para qualquer pessoa. A gente sempre tem que buscar o que é melhor para a gente, para fazer. E, óbvio, sempre com acompanhamento médico porque a nossa saúde é o nosso bem mais precioso".

