Carol Borba levanta bandeira pelas mulheres no mundo fitness: 'Só vão entender isso se viverem'

A CARAS Brasil teve acesso com exclusividade à participação de Carol Borba no videocast 'Mamilos Café'; a influenciadora fala sobre empoderamento feminino

A influenciadora fitness Carol Borba (36) tem atualmente quase quatro milhões de seguidores nas redes sociais e mais de 6 milhões de inscritos em seu canal do YouTube. A educadora física produz conteúdos voltados à vida saudável, rotina de treinos. Ela se tornou uma porta-voz de diversos assuntos e sempre se posiciona sobre temas que impactam a vida das mulheres.

Referência no mundo fitness, Carol Borba confessa sobre os desafios enfrentados dentro desse universo. A influenciadora digital menciona que muitos homens não entendem sobre as particularidades das mulheres. Inclusive, sobre como o ciclo menstrual interfere no desempenho dos treinos.

“Os homens acham que uma coisa não tem a ver com a outra. Porém, eles só vão entender isso se viverem na nossa pele. Por mais que a gente tente transparecer que está tudo bem, o nosso humor, disposição, enfim, tudo muda. O hormônio faz a diferença e a fase menstrual acaba sendo um fator limitante”, declara.

A influenciadora Carol Borba fala sobre este e outros assuntos em entrevista à apresentadora Ju Wallauer, no vídeocast 'Mamilos Café'. O episódio chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira, 05, a partir das 17h17.

MAIS LACRAÇÃO DO QUE CONTEÚDO

Carol desabafa sobre a postura de influenciadores que fazem de tudo para viralizar nas redes sociais. A influenciadora crítica que muitos criadores de conteúdo estão mais preocupados em lacrarem do que criarem um conteúdo com os seguidores.

“A pessoa pensa assim: ‘Eu preciso falar de um negócio para chamar atenção’ e passa a acreditar e disseminar um conteúdo sem nenhum embasamento. No mundo fitness, tem gente que acha que vale tudo para lacrar”, finaliza a influenciadora digital Carol Borba.

Leia mais em:Carol Borba faz desabafo sobre a maternidade: 'Ganhei haters depois que virei mãe'

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: