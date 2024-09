Cantor Conrado Pouza morre aos 45 anos em São Paulo

O cantor e compositor Conrado Pouza, de 45 anos, faleceu nesta quinta-feira, 19, em decorrência de complicações causadas pela covid-19

O cantor e compositor Conrado Pouzafaleceu nesta quinta-feira, 19, devido a complicações causadas pela covid-19. De acordo com informações do g1, o artista, de 45 anos, estava internado há uma semana na Casa de Saúde de Santos, localizada no litoral de São Paulo.

A notícia pegou muitos fãs de surpresa, que usaram a última publicação no Instagram do cantor para lamentar a perda. "Hoje o samba saiu procurando você... Até a eternidade, meu rei!", disse uma fã. "Conrado, ainda não acredito. Irmão, que falta já faz. Estou arrasada. Obrigada por ser tão incrível", escreveu outra. "Obrigado por tanto, por tantas vezes fazer meu dia mais leve. Sua voz e seu talento estarão eternamente em nossos corações! Descanse em paz", lamentou um terceiro admirador.

Em 2022, o artista recebeu o diagnóstico de leucemia aguda e lançou uma campanha para incentivar doações de sangue. No ano seguinte, Conrado passou por um transplante de medula e conseguiu vencer a doença. Em julho deste ano, ele celebrou a cura com um espetáculo no Teatro Guarany.

Em entrevista à TV Tribuna, afiliada da Globo, ele disse na época: “Foi mágico, a vitória foi junto com a cidade. Nem os médicos explicam, não fui para UTI [Unidade de Terapia Intensiva] nenhuma vez, que é uma coisa tão normal. Eu não sei explicar. Acho que é Deus, o amor, a fé mesmo”.

Carreira

Conrado Pouza consolidou seus 20 anos de carreira tendo a música popular brasileira (MPB) como pilar em suas diversas vertentes. Ele realizou apresentações no exterior e foi responsável por abrir shows de grandes nomes do cenário musical brasileiro, como Nando Reis, Seu Jorge, Paula Lima, Mart'nália, entre outros.

