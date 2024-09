Camila Moura revela que teria se separado de Buda antes de ser traída na TV: 'Independente'

Divorciada e solteira, Camila Moura (30) está redescobrindo a vida. Morando sozinha em São Paulo desde que ficou famosa após mostrar indignação com traição de Lucas Henrique, o Buda (30), no BBB 24, ela conta que se soubesse os prazeres da vida solo antes teria se divorciado do professor de capoeira antes mesmo de todo o escândalo em rede nacional.

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital conta que perdeu a admiração pelo ex-marido a partir do momento em que assistiu cenas dele dando investidas em outra participante do reality show da Globo.

"A minha indignação explode, muda um pouco a minha percepção. Porque até então era uma pessoa que amava e admirava. E aí eu vi que não tinha mais aquela admiração, aquele brilho no olhar que faz a gente ficar apaixonado. Pra mim passou quando eu vi que tudo que eu estava sofrendo do lado de fora não tava sendo considerado do lado de dentro", conta.

Camila colocou toda sua revolta para fora em uma série de vídeos e textos publicados no Instagram. Rapidamente a professora de História viu sua vida se transformar. De pessoa anônima ela passou a ser uma figura pública com mais de 3 milhões de seguidores.

"Na época eu me perguntei muito. Pensei 'Nossa, eu devia ter ficado calada'. Pensei muito sobre isso na época. Só que agora, meses de terapia, acompanhamento, eu percebi que eu fiz o que era necessário pra minha sobrevivência na época. Eu fiz o que era necessário para caminhar enquanto mulher, enquanto indivíduo, passar por aquilo respeitosamente. Se eu não estava recebendo o respeito de quem eu devia, eu deveria exigir esse respeito e impor respeito. Porque a gente só consegue receber o que a gente impõe. As pessoas vão tratar a gente até onde a gente permitir. E agora eu vejo que eu fiz a escolha certa. E estou muito orgulhosa de ter tomado essa decisão enquanto mulher. Pro meu amadurecimento e pra minha independência. Para a minha mudança também", afirma.

Divorciada, ela revela que o relacionamento apresentava falhas e que teria desistido da vida de casada se soubesse como era viver uma vida solo. Camila e Lucas se conheceram na igreja e começaram a namorar ainda jovens.

"Se eu soubesse que viver sozinha era tão bom quanto é, mesmo sem ser traída e exposta nacionalmente, eu também teria me separado antes. Com certeza, não por uma questão dele, mas uma questão individual, de um crescimento individual. Eu acho que essa experiência que estou tendo agora de me reconhecer enquanto uma mulher independente, que consegue se sustentar, que eu me provo mês a mês, que eu consigo, é uma experiência que eu acho que eu deveria ter vivido antes, porque nós casamos muito cedo, ele foi namorado, começamos a namorar com 13 anos, nos conhecemos na igreja, e foi aquele processo todo, até o casamento, bem jovenzinhos, então acho que algumas etapas do meu amadurecimento enquanto mulher não chegaram a florescer", conclui.