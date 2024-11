Buchecha relembra sonho antigo que realizou aos 49 anos: ‘Nunca é tarde para recomeçar’

Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Buchecha fala de novo trabalho musical e relembra realização de um grande sonho este ano: concluir uma faculdade

O cantor e compositor Buchecha – autor de vários sucessos do funk melody, como os hits icônicos Nosso Sonho, Fico Assim Sem Você e Quero te Encontrar – está curtindo uma fase bastante especial em sua carreira e vida. O artista lançou recentemente o clipe da canção Sinônimos, em parceria com Julia Smith, que caiu no gosto do público. Em entrevista à CARAS Brasil, o carioca de São Gonçalo fala sobre o momento e relembra um sonho antigo que realizou este ano: concluir uma faculdade. “Nunca é tarde para recomeçar”, garante.

Em agosto, aos 49 anos, Buchecha se formou em Marketing Digital. Voltar a estudar sempre foi um desejo latente no coração do cantor, pois aos 12 anos, ele precisou cancelar os estudos para poder trabalhar e ajudar em casa. De acordo com ele, sua mãe trabalhava sozinha em duas casas de família para sustentá-lo e também seus irmãos.

“Conclui meu curso em Marketing digital, e estou muito feliz por completar meus estudos. Era um desejo antigo. Parei de estudar aos 12 anos de idade para trabalhar e, finalmente, esse sonho se realizou”, comemora. “Emendei uma pós-graduação em Comunicação, no formato EAD (educação a distância), porque agora não consigo presencial ou semipresencial. Conhecimento nunca é demais!”, completa o artista.

Cursar uma faculdade após os 40 anos pode ser bastante desafiador por vários motivos. Falta de tempo por conta de trabalho e disposição estão entre eles. Mas Buchecha uniu forças para não desanimar e seguiu em frente. “Iniciei a faculdade no início da pandemia, com toda aquela incerteza, medo e dificuldade de encontrar meios de preencher o tempo ócio. Então, percebi que de um limão de fato pode se fazer uma limonada. Eu aproveitei o ensejo”, fala.

O famoso ainda manda uma mensagem especial para quem também sonha em cursar uma faculdade, mas por conta da idade desanima ou acha impossível. “Eu afirmo que nunca é tarde para recomeçar. Estudar é evoluir, é estar disposto a crescer”, ensina.

Questionado se está atuando na área, o carioca ressalta: “Na verdade, o Marketing Digital está presente na vida da maioria das pessoas; o que ocorre é que, às vezes, não percebemos o quanto é necessário nos tempos modernos. Tenho feito bom proveito desse benefício, inclusive, estreitando relacionamento com fãs e novos artistas”.

Buchecha é pai de Giulie e de Cee Jay, frutos do casamento com Rosana Souza. Ele fala da importância de ser bom exemplo para os herdeiros e do legado que quer deixar para os filhos. “Acredito que os filhos seguem exemplos e dão menor valor as palavras, então, nesse sentido, eles estão orgulhosos de mim; assim como também sinto muito orgulho deles”, reforça. “Na carreira, pouco tenho a ensiná-los, eles são bem mais capacitados do que eu era quando tinha a idade deles. Por fim, acredito que acrescento bastante na vida deles como um cidadão de bem e o exemplo que eles têm da mãe e do pai honestos e unidos”, emenda.

NOVA MÚSICA

No início deste mês, Buchecha lançou o clipe de sua nova música, Sinônimos, uma parceria com a cantora Julia Smith, que está fazendo o maior sucesso. “Para o projeto mais recente, criei uma promoção na rede vizinha, onde recebi diversos vídeos de artistas novos cantando músicas da dupla (Claudinho & Buchecha). Minha equipe fez a seleção e, por fim, escolhemos uma voz para lançar o feat. Acabei de lançar nas plataformas digitais a musica Sinônimos, em parceria com a cantora Júlia Smith”, explica.

A música faz parte da vida de Buchecha e ele não pretende deixá-la, mas confessa que já pensou em desistir da carreira artística. “Sempre pensamos no tempo de “pendurar as chuteiras”. Eu tive uma passagem de desistência em 2002, porém superei essa fase e, graças à Deus, segui meu caminho”, conta o artista.

ASSISTA AO CLIPE DA NOVA MÚSICA DE BUCHECHA: