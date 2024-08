Bruna Marquezine surpreende ao elogiar publicamente desempenho de João Guilherme

Discreta, Bruna Marquezine abre rara exceção para compartilhar elogios ao desempenho de João Guilherme em novo filme

Bruna Marquezine, geralmente discreta sobre sua vida pessoal, surpreendeu seus seguidores ao fazer uma rara exceção e elogiar publicamente o desempenho de João Guilherme em seu novo filme na última quarta-feira, 28. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou uma crítica positiva ao trabalho do ator, com quem vive um affair.

Através dos stories do Instagram, Bruna compartilhou uma declaração de Fernando Meirelles, responsável por dirigir sucessos como ‘Cidade de Deus’, ‘Dois Papas’, Cidade dos Homens e ‘Ensaio sobre a Cegueira’, Agora à frente do novo longa ‘Corrida dos Bichos’, o diretor comanda um elenco de peso que inclui João Guilherme.

Na declaração compartilhada por Marquezine, Meirelles rasga elogios ao artista: “João Guilherme me surpreendeu. Não conhecia o trabalho. De repente, ele fez uma sequência que não acreditei. Fez uma luta sem dublê, outra luta depois, saiu do ringue, do chão, cansado, depois de três minutos de luta coreografada, e 'deu a cena num texto só”, disse.

“Um ator totalmente dentro do personagem. Focado!", Fernando, que já trabalhou com grandes nomes do cinema como Anthony Hopkins, Jonathan Pryce e Mark Ruffalo exaltou o trabalho do jovem brasileiro em recente entrevista ao Splash. Nos stories, Marquezine compartilhou a declaração sobre o desempenho do affair com direito a um emoji de coração.

Vale lembrar que os rumores de um romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme circulam há meses. Após muita especulação, a atriz finalmente quebrou o silêncio e compartilhou nas redes sociais o primeiro clique romântico em que aparece beijando o ator em sua festa de aniversário, confirmando o affair publicamente em seu Instagram.

Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados juntos em aeroporto:

Nesta terça-feira, 27, Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados juntinhos no aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro. Assumindo de vez o relacionamento, o casal não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local e surgiram juntos. Para a ocasião, ambos escolheram looks bem confortáveis.