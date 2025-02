Término de Bruna Marquezine, saúde de ex-fazenda e internação de Whindersson marcam a semana

Relacionamento de Bruna Marquezine; internação de Jakelyne Oliveira e Whindersson Nunes em clínica psiquiátrica chamaram atenção dos leitores da CARAS Brasil

Essa semana deu o que falar no mundo dos famosos e foi bastante agitada! Teve um pouco de tudo. Entre os assuntos que mais chamaram a atenção dos leitores da CARAS Brasil, estão: o término do relacionamento de Bruna Marquezine (29) e João Guilherme (23); o humorista Whindersson Nunes (30) internado em uma clínica psiquiátrica e o estado de saúde de Jakelyne Oliveira (31), mas não para por aí! Confira tudo que bombou nos últimos dias.

ACABOU

Nesta semana, o público foi pego de supresa com a notícia de que Bruna Marquezine e João Guilherme, que estavam juntos desde o ano passado, decidiram encerrar o namoro de forma amigável.

A assessoria de imprensa dos astros confirmou a informação com exclusividade para o site HugoGloss e afirmou que Bruna e João pedem privacidade neste momento. Desde 2023, os dois eram vistos juntos, levantando rumores de um possível namoro. Porém, a confirmação só aconteceu, oficialmente, em agosto de 2024.

POR QUE ELES TERMINARAM?

O ex-casal ainda não se pronunciou sobre o motivo que teria levado ao fim da relação, mas segundo a jornalista Fábia Oliveira, um suposto dossiê sobre a imagem de Bruna Marquezine que teria influenciado no término.

Segundo a colunista, a equipe de marketing da atriz encomendou um relatório de Business Intelligence (BI) para monitorar a estratégia de imagem dela. O documento teria apontado que a presença dela na fazenda da família de João Guilherme não teria sido bem recebida por algumas marcas, o que seria um impacto negativo.

O QUE ELA TEM?

O cantor Mariano, da dupla com Munhoz, usou as redes sociais para falar sobre o susto que passou com a saúde da noiva, a modelo Jakeline Oliveira.Nesta semana, ele contou que havia acabado de chegar de viagem quando precisou levar a companheira às pressas para um hospital em São Paulo, após encontrá-la no chão do banheiro com forte dor de cabeça.

Por meio das redes sociais, a ex-participante de 'A Fazenda 12', da Record TV, explicou que sentiu novamente dores de cabeça. Após realizar uma ressonância magnética, foi constatado um cisto de água no crânio. Felizmente, o fato não inspira grandes preocupações, de acordo os médicos. Jakelyne Oliveira se recupera bem e já recebeu alta da UTI.

SE CUIDANDO

O humorista Whindersson Nunes está internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo para cuidar da saúde mental. A informação foi revelada pela empresa Non Stop Produções Artísticas, que gerencia a carreira do youtuber, a site Hugo Gloss.

Segundo a nota, o famoso tomou a decisão por conta própria e com acompanhamento de um médico especializado. "O humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo., na última semana. O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar", diz o começo do comunicado.

BEM-VINDO!

O cantor MC Daniel (26) e a influenciadora digital Lorena Maria (25) já são papais! Nesta semana, o artista anunciou o nascimento do seu primeiro filho na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro, e revelou o nome que escolheu para o pequeno. A empresária tentou parto normal, mas precisou fazer uma cesárea de última hora.

