Bruna Griphao mostra marquinha de biquíni e recebe elogios

Bruna Griphao compartilhou diversas fotos em suas redes sociais e recebeu elogios dos seguidores ao exibir a marquinha de biquíni

Em suas redes sociais, Bruna Griphao sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 6, a atriz publicou várias fotos em sua conta no Instagram.

Em uma das imagens, Bruna aparece tomando sol com um biquíni preto. Em outra foto, a famosa surge na frente do espelho com a calça um pouco abaixada, o que deixou à mostra a marquinha de biquíni.

Rapidamente, a publicação recebeu diversos comentários. "Cabelos loirinhos, corpinho de violão. Nossa, que tremenda princesinha", escreveu um internauta. "Mas que avião hein, gatona", escreveu outra. "Lindíssima como sempre", elogiou um terceiro seguidor.

Recentemente, em uma entrevista para a Quem, Bruna negou que a sua bor forma seja resultado de cirurgias plásticas. "A enxurrada de comentário que eu recebi das pessoas falando que, na verdade, eu estava indo fazer uma Lipo LAD… eu, que sempre malhei minha vida inteira, nunca fiz uma cirurgia plástica. Pode cair um raio em cima de mim se eu estiver mentindo. A única cirurgia no meu corpo é no meu joelho", disse ela, na época.

Pressão estética

A atriz Bruna Griphao abriu o coração e fez algumas revelações pessoais a respeito de sua saúde e bem-estar. Atualmente com 25 anos, ela iniciou a carreira nas telinhas ainda criança. Em 2009, a artista atuou em 'Bela, a Feia', da Record, sua primeira novela.

Com a vida profissional em ascensão, a ex-participante do BBB 23 passou a receber uma onda de pressão para manter um 'corpo perfeito'. Em entrevista à Quem, Bruna, que desenvolveu distúrbios alimentares ao longo de sua vida, revelou que antes da fama se sentia muito bem com seu físico.

"Até para mim, que sou uma menina padrão: durante a minha fase entrando na minha vida adulta fui colocada como modelo fitness, e essa pressão foi prejudicial. Me colocou em um lugar que eu tinha que estar perfeita para as pessoas. Se eu não estivesse, ia perder aquele posto e ser ofendida - como já aconteceu várias vezes", declarou ela.