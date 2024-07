Neymar Jr relaxa na piscina com a namorada e a filha em meio a polêmicas

Tudo em paz! Neymar Jr ignora controvérsia e compartilha clique em banho de piscina com namorada e a filha na Arábia Saudita

Após confirmar o nascimento de sua filha, Helena, com a modelo Amanda Kimberlly, Neymar Jr. decidiu ignorar as polêmicas e mostrar que está focado em sua família. Em suas redes sociais, o jogador de futebol compartilhou um clique curtindo um dia na piscina com a namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, e a filha, Mavie, na Arábia Saudita.

Através de seu perfil no Instagram, Neymar, que está afastado dos campos desde que sofreu lesão no joelho em outubro do ano passado, revelou que viajou para retomar os treinos. Prestes a voltar a representar o Al-Hilal, o jogador voltou ao gramado e mostrou que está se dedicando à preparação para o seu grande retorno.

E claro que Neymar não está sozinho! Através de seu perfil no Instagram, o jogador mostrou que está bem acompanhado durante a viagem. Ele conta com o apoio da namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, com quem retomou o relacionamento recentemente após as polêmicas e o nascimento de sua terceira filha com uma modelo.

Além disso, Neymar também está na companhia de sua filha do meio, a pequena Mavie, que está com nove meses. Nos stories, ele compartilhou uma foto posando com a namorada e a filha relaxando e brincando durante um dia de piscina. Nos comentários, o craque recebeu muitos elogios e emojis de coração dos 'parças' para sua família.

Neymar Jr posa com Bruna Biancardi e Mavie na piscina - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Bruna e Neymar Jr. foram flagrados aos beijos em um show e confirmaram a reconciliação no início do mês. Na mesma época, surgiram rumores de que a terceira filha do jogador, uma menina chamada Helena, fruto de um breve relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly, havia nascido.

Posteriormente, Neymar confirmou os rumores em suas redes sociais e celebrou a chegada da pequena. Ele esteve presente no parto e levou toda a família para testemunhar o momento, incluindo sua mãe, Nadine Gonçalves, sua irmã, Rafaella Santos, e seu primeiro filho, Davi Lucca. Bruna não participou da celebração e não se pronunciou sobre o nascimento.

Mãe de Neymar se derrete ao postar fotos da neta recém-nascida:

Nadine Gonçalves explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 22, ao compartilhar algumas fotos com a terceira neta, Helena. A menina, filha de Neymar Jr com a modelo Amanda Kimberlly, nasceu no dia 3 de julho, em uma maternidade de São Paulo. Ela postou no feed do Instagram uma foto com Helena no colo e outras da bebê sozinha.