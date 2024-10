Bruna Biancardi dá sua opinião sobre a volta de Neymar Jr ao futebol: ‘Processo’

Neymar Jr. está prestes a retornar aos gramados e recebeu o apoio da namorada, Bruna Biancardi, que fez uma declaração especial

Depois de sofrer uma lesão e passar um ano se recuperando, Neymar Jrestá prestes a retornar aos gramados e ganhou uma declaração da namorada, Bruna Biancardi. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou sua opinião sobre o retorno do jogador, depois de acompanhar de perto seu processo de recuperação e demonstrou seu apoio.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Bruna compartilhou um vídeo em que Neymar Jr confirma seu possível retorno ao futebol na próxima disputa do clube saudita Al Hilal. Além de se derreter pela conquista do namorado, a influenciadora digital aproveitou para se declarar e confirmar que ele está pronto para voltar ao esporte que tanto ama.

“Deus te proteja nessa volta. Estávamos com você durante todo o processo, e estamos aqui para aplaudir a sua volta. Volta com tudo! Saudade de te ver fazendo o que você mais ama”, Bruna se declarou publicamente para Neymar, com quem tem uma filha, a pequena Mavie, que acaba de completar seu primeiro ano de vida.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar Jr. se separaram apenas um mês após o nascimento da primeira filha juntos, em novembro do ano passado. No entanto, em julho deste ano, eles anunciaram que retomaram o romance. Além de acompanhar a recuperação do namorado, a influencer e a filha estão morando com ele na Arábia Saudita.

Neymar chora ao falar sobre volta aos gramados:

Neymar Jr pode voltar a jogar na próxima segunda-feira, 21. O jogador de futebol, que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no ano passado, foi relacionado pelo Al-Hilal para o confronto contra o Al-Ain, pela Champions da Ásia. Em vídeo publicado no Instagram, o atacante de 32 anos comentou sobre a fase que estava vivendo antes da lesão.

"A solução é que eu amo muito o futebol. Nunca imaginei que ia passar o Pelé em gols pela seleção brasileira, estava vivendo um momento muito maravilhoso na minha vida por causa desse objetivo na minha vida... tudo estava se encaminhando para ser um grande ano, e aí acabou acontecendo isso [a lesão]", disse Neymar, que se emocionou e prometeu não ‘voltar meia-boca’