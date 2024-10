Bruna Biancardi compartilha detalhes de bangalô de luxo na Arábia Saudita

Os familiares e amigos de Neymar Jr e Bruna Biancardi foram comemorar 1 ano de Mavie em resort de luxo na Arábia; a influenciadora mostrou detalhes

Na tarde de quarta-feira, 09, Bruna Biancardi impressionou os seus seguidores ao mostrar detalhes luxuosos do bangalô que seus pais estão hospedados no The Red Sea Project, local escolhido para a comemoração do aniversário de um ano de Mavie, fruto do relacionamento da influenciadora com Neymar Jr., no domingo, 06.

O hotel fica localizado na costa ocidental da Arábia Saudita, região conhecida como as 'Maldivas da Arábia Saudita', e familiares e amigos próximos foram até lá celebrar a data especial. No vídeo compartilhado pela influenciadora ao entrar no bangalo nos deparamos com uma sala espaçosa decorada em tons neutros:

“Viemos invadir o bangalo que meus pais estão, pra mostrar para vocês como é que é. Aqui tem uma sala, uma cozinha de apoio e um lavabo”, começou mostrando o primeiro ambiente.

“Aqui tem o quarto, um quartão na verdade e aqui o banheiro. Mas é lá fora que importa, que é a parte mais bonita”, mostrou a influencer que contou que estão todos reunidos na área externa para ver o pôr do sol e impressionou a mostrar que tem até uma piscina na varanda.

Vale ressaltar que a pequena ainda terá uma comemoração aqui no Brasil, em novembro. No próximo mês, Neymar, Bruna e Mavie devem desembarcar na terra natal para uma nova celebração.

Embora ainda mantenham mistério sobre os detalhes da festinha da herdeira, já revelaram que escolheram o tema. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou que a decisão foi tomada há algum tempo e deu um spoiler com uma foto da bebê em um ensaio.

A primeira festa de Mavie:

