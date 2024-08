Brasileiro que viralizou ao dançar em cima de ônibus morre aos 23 anos

Jonathan Oliveira, que viralizou após dançar a música Break Free, de Ariana Grande, em cima de um ônibus, morreu em São Petersburgo, na Rússia

O brasileiro Jonathan Oliveira, de 23 anos, que viralizou nas redes sociais após dançar a música Break Free, de Ariana Grande, em cima de um ônibus no carnaval de 2017, morreu nesta terça-feira, 20, em São Petersburgo, na Rússia. Ele teria se envolvido em uma briga com um homem russo enquanto estavam a bordo de um iate.

Segundo informações do noticiário local, o conflito teria começado antes do barco sair e, já no mar, Jonathan Oliveira caiu e não resistiu. Segundo uma fonte, o brasileiro não sabia nadar. "Ao contrário do residente local, o brasileiro não sabia nadar e se afogou", disse a imprensa russa.

De acordo com o jornal O Globo, a Diretoria Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Federação Russa em São Petersburgo está apurando o incidente. O residente local foi preso e está sendo investigado por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar.

Jonathan Oliveira se apresentava como modelo e costumava compartilhar fotos de suas viagens nas redes sociais. Nos comentários de uma de suas publicações, internautas deixaram mensagens de conforto, mas estranharam a história. "Descanse em paz Jhow! Que história estranha, ele caiu no mar ou foi jogado?", disse um. "Lamentável que uma pessoa tão jovem perca sua vida dessa forma tão triste e ao mesmo tempo cruel… meus sentimentos aos amigos e familiares", escreveu outra.

Sua última publicação no Instagram foi um carrossel de fotos e vídeos na Catedral de S. Isaac, em São Petersburgo. Na legenda, ele escreveu: "Esse foi o meu segundo dia em São Petersburgo (Rússia) aonde visitei St Isaac’s Cathedral. A visita foi completa com acesso à capela e também ao rooftop aonde são mais de 200 degraus para chegar ao topo e ver a cidade por completo em um ângulo de 360 graus. Estou adorando a experiência de conhecer mais um país independente das intervenções militares que ocorrem por aqui".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 𝐉𝐎𝐍𝐀𝐓𝐇𝐀𝐍 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐈𝐑𝐀 (@jouziito)

Como Jhonathan se tornou um meme?

Em entrevista para o podcast Além do Meme, Jhonatan relembrou o momento que o fez viralizar aos 16 anos. "Queria que postassem não para viralizar e sim para ser uma lembrança para minhas amigas do colégio. Queria mostrar tipo: "olha o que fiz no carnaval, olha como sou doido", lembrou.

"Com o celular descarregado, de lá fomos pra Augusta. Eram umas 22h e lá o pessoal já estavam comentando bastante, perguntavam se era eu, porque o pessoal que estava no bloco foi para lá. Cheguei em casa as 8h da manhã. Quando abro a porta, meu celular descarregado ainda, e minha mãe: "você ta doido, eu deixo você sair de casa pra você subir em cima de ônibus?".

E completou: "Como você sabe? Você não viu seu celular não? Não viu a rede social, todo mundo comentando". "Quando eu liguei meu telefone, explodiu de notificação. Era muita mensagem, pedido de amizade".