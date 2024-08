Brasileira mente ao dizer que tem câncer, arrecada doações e é desmascarada

A brasileira Laís Basilio, de 23 anos, que residia na Irlanda, confessou ter fingido um câncer de medula para arrecadar doações

A brasileira Laís Basilio, de 23 anos, que residia na Irlanda, foi desmascarada após fingir ter câncer de medula para arrecadar doações. Durante quase um ano, ela realizou vaquinhas online, alegando que o dinheiro seria destinado ao tratamento da doença. No último sábado, 10, ela postou um vídeo em seu perfil no Instagram confessando a farsa.

“Eu iniciei isso botando a cara aqui e vou terminar botando a cara. Eu estou aqui para arcar com isso e gostaria muito de pedir perdão a toda a comunidade brasileira e a toda a sociedade oncológica. Eu espero de verdade que depois que isso passe, vocês continuem tendo apoio”, confessou a jovem.

No vídeo, ela reconhece que toda a história foi inventada por ela e que seus familiares não sabiam da mentira. “É importante deixar claro que nenhum familiar meu estava envolvido. Eu fiz tudo sozinha. Independente do que aconteça, estou pronta para arcar com isso. Eles acreditavam assim como todo mundo”, garantiu.

De acordo com informações do portal Leo Dias, em dezembro de 2023, Laís começou a divulgar sua história nas redes sociais, afirmando que tinha sido diagnosticada com câncer de medula e que precisava urgentemente de um transplante.

Ela contou que, por conta do diagnóstico, precisou abandonar seu emprego e estava sem condições financeiras para se manter. A jovem recebeu apoio de muitas pessoas, inclusive de brasileiros que vivem na Irlanda.

Vaquinha online

Na descrição da vaquinha, ela escreveu: “Olá, meu nome é Lais, tenho 23 anos e descobri um câncer em Dezembro de 2023. Desde então passei por quimioterapia, cirurgia e radioterapia e agora estou à procura de um doador de medula compatível. Desde que recebi o diagnóstico eu parei de trabalhar e consequentemente estou sem receber salário ou ajuda do governo, pois estou aqui como intercambista e não tenho tempo suficiente de contribuição".

E completou: "Até agora eu estava vivendo com as minhas economias e ajuda de amigos. Eu decidi criar essa vaquinha para me ajudar com o pagamento das contas e também porque quero trazer minha mãe para estar aqui comigo. Agradeço a todos de coração e qualquer ajuda é bem vinda”, escreveu a brasileira.

Com a farsa, Laís arrecadou 5.890 euros, que dá cerca de R$ 35.367 na cotação atual, além das doações feitas diretamente via PIX. Apesar de ter confessado que mentiu sobre o diagnóstico, a vaquinha online continua aberta a doações.

Brasileira admite que mentiu sobre câncer (Reprodução)