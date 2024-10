Boninho recorda cirurgia bariátrica: ‘Talvez eu nem estivesse aqui’

O diretor de TV Boninho usou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 11, para compartilhar um vídeo reflexivo. Veja o que ele disse

O diretor de TVBoninho usou suas redes sociais na manhã desta sexta-feira, 11, para compartilhar um vídeo reflexivo. No post do Instagram, ele agradeceu pela sua vida e recordou a cirurgia bariátrica que fez há quase dez anos. Ele realizou o procedimento cirúrgico em janeiro de 2016.

"Acho que eu acordei com vontade de agradecer. Agradecer tudo de bom que aconteceu comigo, o amor da minha mulher, as coisas da minha vida, o que vai vir pela frente. Agradecer ao doutor Malzoni, que fez a minha bariátrica há 10 anos. Talvez eu nem estivesse aqui. Aos meus pais, essa energia boa que a gente recebe, esse lugar lindo que eu moro. Enfim, agradecer a tudo porque é assim que a gente tem que viver", disse ele.

Nos comentários, a esposa dele, Ana Furtado, com quem é casado desde 2000, se declarou: "Agradecer SEMPRE. Agradeço todos os dias por ter você na minha vida. Te amo". Outros internautas também interagiram na publicação. "Obrigada por tudo que você fez e que ainda vai fazer,sei bem. Sera sempre o nosso BIG BOSS", disse uma. "Você é uma pessoa sensacional! Obrigado por tudo, meu Big Boss", escreveu outra. "Você brilha demais", elogiou uma terceira pessoa.

Veja a publicação:

Boninho conta o motivo para sair da Globo

Recentemente, Boninho, que encerrou o contrato com a Globo depois de 40 anos de trabalho, abriu o jogo sobre o verdadeiro motivo para sair do canal. “Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Depende do ‘comandante’. Eu sempre tive liberdade. Talvez por isso eu saí da Globo, porque deixei de ter essa liberdade”, disse ele em uma participação no Rio Market 2024.

E ele adiantou que tem novos projetos. “Digo que comecei jogando bola de gude nos corredores da TV Globo, agora vou ter que jogar bola de gude em outros corredores, mas vou continuar jogando”, disse ele, e completou: “Só posso dizer que tenho projetos futuros”.