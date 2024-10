Blogueirinha aparece de cara limpa e se pronuncia sobre polêmica com Ludmilla

Rompendo o silêncio, Blogueirinha surge de cara limpa e se desculpa publicamente por comentários polêmicos sobre Ludmilla

Na noite da última segunda-feira, 14, o humorista Bruno Matos, conhecido pelo personagem Blogueirinha, apareceu de cara limpa e se pronunciou após polêmicas com Ludmilla. Depois que a cantora revelou ter ficado magoada com alguns de seus comentários, o comediante deixou a ‘máscara’ de lado e se desculpou publicamente.

Em uma recente entrevista ao Portal Leo Dias, Ludmilla revelou que ficou decepcionada com um comentário da humorista, o que a levou a não participar de seu programa, o ‘Entrevista com Blogueirinha’. Tudo aconteceu há alguns anos, quando a cantora recebeu um prêmio importante para sua carreira, mas foi vaiada pelo público durante a premiação.

Na ocasião, a Blogueirinha afirmou que Ludmilla deveria agradecer pelas vaias em uma de suas muitas declarações ácidas. Embora a personagem tenha um tom humorístico e satirize diversas situações da vida dos famosos, Ludmilla ficou chateada com a declaração, especialmente porque ela foi alvo de comentários racistas durante a premiação.

"O Prêmio Multishow, em 27 anos de prêmio, nenhuma cantora negra tinha ganho a maior categoria, que era a cantora do ano. Eu fui a primeira cantora preta a receber essa categoria. E eu fui subir no palco, feliz da vida, pra pegar o prêmio e daí eu comecei a ser vaiada e atacada, tipo, um monte de gente me chamando de macaca”, lembrou.

Para Ludmilla, a fala de Blogueirinha pareceu uma conivência com esses comentários: "E aí quando eu vou pra internet no dia seguinte, eu me deparo com um vídeo da Blogueirinha, dizendo que eu tinha que agradecer pelas vaias e pelos ataques racistas. Eu simplesmente só fiquei mal, nem falei nada, não revidei”, disse a artista.

Em suas redes sociais, Bruno Matos, que interpreta a Blogueirinha, apareceu de cara limpa e pediu desculpas. Ele lamentou suas falas e afirmou que nunca teve a intenção de ser preconceituoso ou conivente com comentários pesados: “O tom da brincadeira que eu fiz foi péssimo. Na época, eu era mais novo, então realmente o tom foi péssimo”, afirmou.

“Eu só tenho que pedir desculpas para ela, mas eu queria só que ela e todo mundo entendesse que eu não sabia que o tom das vaias era num sentido para atacar ela”, sisse o humorista, que afirmou que, apesar de a cantora ter recusado o convite para participar de seu programa, ela fez uma proposta para um projeto juntos, e por isso ele achou que estivesse tudo bem entre eles.

"Por isso, Lud, eu te peço desculpas por ter deixado entender qualquer outra coisa que não foi o que eu queria que você… Na verdade, eu nem sabia que você ia ver esse vídeo, gente”, ele concluiu e afirmou que tudo não passou de uma brincadeira, embora não ignore a sua responsabilidade pelos comentários e se arrependa das falas.

Resposta de Ludmilla

Após a repercussão do assunto, a equipe de Ludmilla se pronunciou por meio de um comunicado oficial. Os representantes da cantora informaram que o convite foi declinado pela equipe de Ludmilla.

"Informamos que, em setembro, uma marca propôs à equipe de Ludmilla uma ação publicitária envolvendo o programa “De Frente com Blogueirinha” e o Numanice. Essa sugestão foi intermediada pela agência que cuidava de assuntos publicitários da artista e foi prontamente declinada. A decisão foi tomada com base em pontos já esclarecidos por Ludmilla durante entrevista ao jornalista Léo Dias. Reiteramos que o convite ou qualquer sugestão de participação nunca partiram de Ludmilla ou de sua equipe e que a recusa foi feita de forma transparente e respeitosa. A artista continuará usando sua voz para expor questões sensíveis e levantar discussões importantes sobre o combate ao racismo. Melina Tavares Comunicação, assessoria de imprensa e comunicação de Ludmilla", informaram.