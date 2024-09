Bianca Andrade rebate críticas após dizer que era mais feliz na comunidade

Bianca Andrade foi criticada após afirmar que era mais feliz quando morava na comunidade e fez questão de explicar o seu ponto de vista

Recentemente, Bianca Andrade participou do programa Sábia Ignorância, do GNT, e afirmou que era mais feliz quando morava no Parque União, no Complexo da Maré, bairro do Rio de Janeiro.

"Sorria muito mais, tinha menos problemas. Não tinha atingido ainda a vida adulta", disse ela, na ocasião. Bianca sofreu muitas críticas após a declaração e fez questão de compartilhar um vídeo em sua conta no Instagram para explicar seu ponto de vista.

"Quando colocam na manchete: 'Boca Rosa diz que na favela era mais feliz', principalmente para quem mora em uma situação de vulnerabilidade, [a pessoa] vai olhar e dizer: 'Ai, Boca Rosa, então volta para a favela'. Ainda mais aqui na rede social, que a gente se acostumou a não se aprofundar nos assuntos, a não ver o programa inteiro, o corte inteiro. Eu não estou romantizando a favela, inclusive tem muita gente que não faz ideia de como é o Complexo da Maré, o Parque União, o lugar de onde vim. É interessante a gente falar que, hoje, sou muito grata por tudo que eu tenho", começou ela.

Em seguida, ela explicou que vive com muito medo. "Eu tenho uma casa, olha isso aqui. Eu sou muito grata por hoje, quando passo por um problema de saúde, poder ter recurso para cuidar de mim e da minha família. Acho que qualquer pessoa em sã consciência sentiria gratidão. Mas um ponto interessante é a gente falar como mulher que veio de baixo, de um lugar de vulnerabilidade, e conseguiu ascender socialmente. Uma vez que você rala, rala, rala, trabalha e uma em um milhão, consegue ascender socialmente e sair da extrema pobreza, vem junto um medo muito absurdo".

A empresária refletiu sobre o medo de perder tudo o que tem. "A cada passo que você dá, esse medo se instala em você e te acompanha. Só que a gente não fala sobre isso, a gente fala sobre o sonho: realizei, cheguei aqui, yes! Para mulheres que empreendem, que sonham, desejo muito que vocês passem por isso. Que consigam realizar o sonho de vocês. Mas não se decepcionem caso essa ascensão econômica se a felicidade não vier junto em uma pilulazinha. Junto, vem muita culpa, muita autossabotagem... A gente tem essa síndrome da impostora, que é uma coisa que a gente pouco fala e que ela existe. Cada conquista minha, dentro de mim, eu fico: e se eu perder tudo isso? E se fizer algo de errado e perder tudo isso? Está dentro de mim, sempre", disse.

Para concluir, Boca Rosa afirmou que faria tudo de novo para chegar onde está. "O nosso medo não é só pela nossa família, mas por todos que trabalham com a gente. São 50 pessoas com a gente, mais todas vocês que estão aí. A gente não vai ter uma segunda chance. A gente acha que não é capaz, diferente de um homem, que olha e fala: 'Eu mereci, trabalhei'. A gente tem isso, a síndrome da impostora. A gente tem que trabalhar muito isso, enquanto vai crescendo no nosso negócio, principalmente do zero. Foi uma escolha minha, ok, por isso não julgo outras pessoas. Faria tudo de novo? Faria. Posso parecer uma ingrata? Posso, por que o que estou falando sou eu sendo 100% sincera. Não sou grata? Muito pelo contrário, mas sou verdadeira com o que eu sinto", finalizou.

Reflexão

Em suas redes sociais, Bianca Andrade sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 19 milhões de seguidores. Recentemente, a empresária fez uma reflexão sobre o mês de agosto. Em sua conta no Instagram, Bianca publicou uma série de fotos que incluiu momentos com o namorado, trabalho e momentos com o filho Cris, de três anos, fruto do seu relacionamento com Fred. Na legenda, a famosa refletiu sobre o mês que passou.

"Agosto me fez ainda mais corajosa, destemida e apaixonada pelos meus sonhos. É impressionante como amo me desafiar e esse mês foi prova disso. Desde trabalhar como nunca para o lançamento de Boca Rosa ser do jeito que merecemos (nós e vocês), quanto me dedicar cada vez mais na minha vida pessoal e familiar", começou ela.

Em seguida, Bianca comentou sobre o fato de o filho ter começado na escola. "Mês do meu filho dar um grande passo na vidinha dele: começar a escolinha!! Como eu imaginava, nosso neném brilhou tanto (claro que irei falar disso logo logo, ainda estou assimilando). Mais uma vez, precisei me dividir entre dirigir uma empresa incrível como a Boca Rosa e ser a melhor mãe para o meu pequeno sem me culpar até chorar (estou quase lá)".

Para concluir, a estrela celebrou a chegada de setembro. "De quebra, acho que nós nunca saímos tanto para jantar juntos, hein mamy e irmãos? Entao… eu já tive meses bem mais difíceis que agosto, posso dizer que entre altos e baixos, me mantive firme e confiante! (Chocada que estou me sentindo feliz mesmo, quando eu não estou nem escrevo textão). Agora venha setembro! Você será especial", finalizou.