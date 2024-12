Bianca Andrade elege look ousado e recebe elogios

A empresária Bianca Andrade mostrou em suas redes sociais o look ousado escolhido para curtir um show e recebeu muitos elogios

Em suas redes sociais, Bianca Andrade sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 19 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 10, a empresária publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece curtindo o Numanice, show de pagode da Ludmilla.

A famosa chamou a atenção pelo look escolhido para a ocasião. Bianca apostou em uma blusa rosa toda aberta na frente e nas costas também, com calça jeans. Cinto e óculos de sol deram o toque final na produção.

Em outra foto, a famosa surgiu com um conjunto de blusa e calça, também na cor rosa. "Skin pagodeira", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu inúmeros comentários. "A skin boazona que a gente ama", escreveu uma internauta. "Perfeita", comentou outra. "Gata demais", elogiou uma terceira.

Por que Bianca Andrade não usa WhatsApp?

Bianca Andrade compartilhou com seus seguidores sobre a dificuldade que enfrenta ao tentar responder mensagens no WhatsApp. A empresária e influenciadora explicou que a rotina intensa de compromissos acaba tornando complicado manter todas as conversas em dia e esse acúmulo de mensagens não lidas gera ansiedade, algo que ela busca equilibrar em meio às suas responsabilidades.

"Eu tenho pavor de WhatsApp. É uma agenda oculta, porque eu escrevo tudo o que eu tenho que fazer e nada disso comtempla responder as mensagens. Então, quando eu entro para responder, a conversa não acaba. Se eu responder muito rápido, sou seca, e se respondo demais, perco tempo", relatou a influenciadora.

Bianca também contou que não usa o WhatsApp para se comunicar no trabalho, justamente por não receber muitas mensagens por lá e não saber como se organizar. Ela também apontou que já tentou separar uma hora de seu dia para conversar com amigos e familiares através da rede, o que não funcionou por causa da quantidade. "Aquelas 80 mensagens sem responder me dão gastura. Não fico em paz!", disparou.

