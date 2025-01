Bia Miranda fica aos prantos em áudio enviado para o ex: ‘Eu não sou’

A ex-A Fazenda Bia Miranda emociona com desabafo em áudio enviado para o ex-namorado, o DJ Buarque, que é pai do seu filho, Kaleb

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Bia Miranda ficou aos prantos em um áudio enviado para o DJ Buarque, que é pai do seu filho. De acordo com o colunista Leo Dias, o áudio mostra uma mensagem dela pedindo para que não seja impedida de ver o filho e demonstra sua angústia ao ficar longe do bebê.

O áudio foi divulgado pelo colunista e mostrou o desejo dela de visitar o filho. "Rafael, isso não é pra ganhar seguidor. Isso é porque eu vi o Kaleb hoje na sacada da sua casa e eu não posso ver meu filho. Eu não posso ver meu filho porque o Samuel está aqui em casa. O Samuel não vai fazer nada com o Kaleb. Então é isso que eu tô desesperada porque eu já tô fodida na internet. Eu já saio com uma mãe ruim, ô Rafael. Eu não sou uma mãe ruim não, velho. Todo dia eu penso no meu filho. Todo dia eu vejo alguma coisa pra comprar pra ele. Mas você não deixa, Rafael", disse ela.

Então, Bia citou o atual namorado. "Você não deixa por causa do Samuel. Mas o que o Samuel tem a ver? O Samuel não vai pegar ele no colo. O Samuel não vai roubar ele. O Samuel não vai levar ele embora. O Samuel não vai fazer nada com o Kaleb. Pelo amor de Deus, cara. Entenda isso", afirmou.

Além disso, a influencer desabafou sobre estar perdendo momentos importantes do desenvolvimento do filho. "O Kaleb tá quase andando. O Kaleb tá quase andando. Eu não peguei nada do garoto. Eu não peguei o garoto comendo. Eu não peguei o garoto engatinhando. Agora ele tá quase andando, eu não vou pegar ele falando. E isso tudo por conta do Samuel, por conta que você não aceita que eu namoro com o Samuel", declarou.

DJ Buarque já deu sua versão

Nos últimos dias, o DJ Buarque desabafou sobre a sua versão da história em um depoimento nas redes sociais e disse que não proíbe Bia Miranda de ver o filho. "Eu já sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, para mim é indiferente. Para mim, nada do que está acontecendo é novidade. Quem é pai ou quem é mãe, acredito eu que não vá querer viver em um ambiente com um bando de loucos, em um ambiente com pessoas usando drogas o dia inteiro com uma criança de sete meses sendo formada, sendo criada. O ponto principal é a saúde mental do meu filho, a sanidade mental do meu filho, a criação do meu filho, a forma que o meu filho vai ser tratado. Isso vai ser sempre o ponto principal", começou ele.

"Não existe proibição, existe um pedido. Eu não quero meu filho em um ambiente de droga, eu não quero meu filho em um ambiente de maluquice. Ela pode pegar o filho dela de 15 em 15 dias, mas eu não quero meu filho no mesmo ambiente que esse cara. Amanhã tem pediatra. É a oitava consulta dele, ela foi em uma porque estava casada comigo. E o resto? Eu proibi ela de entrar na pediatra ou ela nunca quis saber? Porque eu não sou babá de ninguém, ela é a mãe. Todos os custos do meu filho, ela nunca me pediu para dividir nada comigo. O que eu mais quero é que meu filho tenha convivência com a mãe, o que eu não quero é que a mãe viva em um ambiente de drogas. Eu não proíbo de nada, apenas protejo o meu filho, como vou proteger para o resto da vida", completou.