Belle Restum destaca apoio da família na carreira artística: 'Me incentivaram a sonhar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Belle Restum, atriz e CEO da marca Planet Girls, abre intimidade ao falar de relação com os pais e rotina com duas carreiras

Aos 19 anos, Belle Restum encara uma dupla jornada: além de atriz com trabalhos que passam pelo teatro e cinema, a jovem assumiu a gestão da Planet Girls, marca de sucesso criada por sua mãe, Adriana Restum, e agora leva a sua identidade para as peças. Em entrevista à CARAS Brasil, ela destaca o apoio da família na carreira artística: "Me incentivaram a sonhar", declara.

Família como base

Desde pequena, Belle cresceu em um ambiente onde a criatividade e a expressão artística eram parte do cotidiano. Filha de Adriana Restum, fundadora da Planet Girls, e Roberto Restum, criador da Polo Wear, ela sempre teve referências empreendedoras e artísticas dentro de casa.

"Minha mãe sempre me incentivou a sonhar grande e a seguir minhas paixões. Então, quando demonstrei interesse pela arte, ela e meu pai me apoiaram completamente. Eles sabiam que, além de ser algo que eu amava, seria mais uma forma de me conectar com o que a nossa família construiu", compartilha.

O envolvimento com a moda surgiu naturalmente, mas seu desejo de atuar a levou a se especializar desde cedo: a artista estudou teatro e canto no Brasil e nos Estados Unidos, tendo aulas com profissionais renomados da Broadway. Ao mesmo tempo, aprofundou seu conhecimento em moda, formação que consolidou na FAAP.

Múltiplas carreiras

Belle encontrou um equilíbrio entre suas duas grandes paixões. Como CEO da Planet Girls, ela participa ativamente do processo criativo e estratégico da marca, enquanto, como atriz, segue investindo em novos projetos. Apesar da rotina cheia, a atriz e empreendedora vê em ambas as áreas uma forma de se expressar artisticamente.

"Minha rotina é bem estruturada, mas com flexibilidade para os imprevistos. Tenho uma equipe incrível ao meu lado, tanto na gestão da Planet Girls quanto nos meus projetos artísticos, e isso faz toda a diferença", conta.

Belle divide seu tempo entre reuniões, desenvolvimento de coleções, gravações, estudos e criação de conteúdo digital. Para a artista, cada área exige um tipo diferente de dedicação, mas ambas se complementam: "A arte me ensinou a contar histórias, e a moda me mostrou como essas histórias podem ser vestidas no dia a dia".

Desafios e aprendizados

No campo da atuação, Belle já experimentou diferentes formatos, do teatro ao cinema. Segundo ela, cada experiência trouxe desafios e descobertas: "No teatro, a energia é imediata, você sente o público e isso te impulsiona. Já no cinema, é mais introspectivo, mais detalhista. Foi um desafio entender essa diferença e me adaptar, mas também foi muito enriquecedor".

Seja no palco ou na frente das câmeras, a intérprete encara cada novo projeto como uma oportunidade de crescimento. Segundo ela, a arte se conecta diretamente à moda, sua outra paixão, e influência sua visão estética e criativa na construção das coleções da Planet Girls.

"Como atriz, aprendi a observar as emoções e as histórias das pessoas, e isso me ajuda muito a criar peças que realmente conversem com quem vai usá-las. Por outro lado, trabalhar com moda me dá um olhar estético mais apurado, o que enriquece meu trabalho como atriz. É uma troca constante."

Redes sociais e vida pessoal

Com mais de 500 mil seguidores no TikTok, Belle usa as redes sociais para compartilhar sua jornada e se conectar com o público. Mas seu caminho não foi isento de desafios: na adolescência, a jovem enfrentou momentos difíceis, incluindo episódios de depressão e insegurança na escola.

"Naquela época, era difícil enxergar um futuro onde eu me sentiria tão confortável comigo mesma. Mas, ao superar esses momentos, percebi o quanto era importante compartilhar minha história e mostrar que ninguém está sozinho."

A transparência e autenticidade que Belle demonstra nas redes ajudaram a consolidar sua voz como uma referência para muitas meninas. Hoje, ela vê seu espaço online como uma ferramenta poderosa para inspirar e incentivar outras jovens a acreditarem em si mesmas.

Enfrentando críticas e construindo seu próprio espaço

Filha de empresários renomados, Belle já enfrentou críticas e questionamentos sobre sua posição no mundo da moda e das artes. O rótulo de "nepobaby", dado a filhos de pessoas influentes, é um tema com o qual ela lida com maturidade:

"Reconheço os privilégios que tive, mas também sei o quanto trabalhei para construir meu próprio espaço. Meu foco é continuar mostrando que meu ponto de vista, tanto no marketing quanto na criação das peças, tem que estar totalmente voltado para nossas clientes. Me preocupo muito com o que elas estão usando no momento e com o que pedem."

A jovem vê o crescimento da Planet Girls como uma chance de imprimir sua personalidade na marca, mantendo a essência ousada e autêntica que sempre fez parte da identidade da empresa. Para o futuro, Belle promete novidades nas coleções da Planet, com mais de sua visão e sensibilidade.

"Quero cada vez mais colocar minha essência nas coleções, sempre mantendo a essência ousada que é a Planet, mas com um toque de modernidade para alcançar todos os públicos", conclui.

