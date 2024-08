Bel Kutner espanta o capacitismo e rompe estereótipos com projeto: 'Não sabem lidar'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Bel Kutner abre o coração ao falar sobre o filho Davi, que é autista, e dá mais detalhes de seu novo videocast

Bel Kutner (54) é atriz e diretora, são anos no ramo, mas a trajetória profissional de sucesso só não brilha mais que o quesito maternidade. Sempre presente na vida do filho, ela é destaque nos palcos da vida com seu papel de mãe. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista dá mais detalhes de seu novo videocast, um projeto que espanta o capacitismo e rompe com estereótipo: "Não sabem lidar".

A atriz é mãe de Davi, de 18 anos, fruto de seu relacionamento com o músico Fabio Mondego. O jovem ele tem esclerose tuberosa, epilepsia também foi diagnosticado com autismo. A síndrome é uma doença rara, ainda pouco conhecida e com um diagnóstico difícil.

Por conta de uma sociedade extremamente capacitista, Bel lançou o videocast, Acesso Livre, disponível no canal do YouTube da Band Rio e nas plataformas de áudio, na forma de podcast. O projeto tem como intuito ampliar o conhecimento sobre educação inclusiva, acessibilidade, capacitação e pessoas com deficiência falando de sua experiência na vida profissional.

"Trabalhei com o diretor da Band Rio na Cidade das Artes e ele sugeriu e amei – o Guilherme Galhordi – que dirige com a gente, é genial, trabalha na Band e chamei a Lais Pimentel que é roteirista, escritora, ativa na causa, tem filho com Dowh jovem adulto. A gente vai aprendendo a lidar", declara.

Bel analisa que a sociedade ainda é preconceituosa com pessoas que vivem com deficiência. Esse é um dos seus objetivos no videocast, a atriz pretende mostrar como já passou da hora de não 'errar mais' e reconhecer, aceitar e respeitar as pessoas com diferenças.

"Tenho um amigo cadeirante, chegamos nos lugares e acontece do atendente falar para mim: 'Ele quer o quê?' E eu respondo: 'Não sei, pode falar com ele, ele não é surdo, não tem déficit cognitivo'. As pessoas não sabem lidar. Falta educação sobre inclusão, estamos aprendendo. Não é que somos mal-educados, [o mundo] está mudando e temos que nos atualizar, aprender é uma vantagem", confessa.

ESTÁ INTERLIGADO

Com o videocast, a atriz pretende mostrar que todos os assuntos ligados a inclusão são importantes para sociedade e não só para deficientes ou familiares desses indivíduos. Bel ainda menciona que o certo é pessoa com deficiência.

"Não se usa mais o termo especial, porque todos somos especiais, mas quem convive com um filho autista e com epilepsias sabe a batalha que é para conviver com o mundo da norma. Vamos ter que ter segunda temporada [do videocast] e aceitamos sugestão", confessa Bel Kutner sobre o assunto.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BEL KUTNER: