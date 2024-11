Beatriz Reis confessa descrença em mudança de vida: ‘Não caiu a minha ficha’

Em entrevista à Contigo!, a ex-BBB Beatriz Reis, a Bia do Brás, relembrou momentos marcantes de 2024 e contou projetos para o próximo ano

Beatriz Reis, ex-BBB 24, conhecida também como Bia do Brás, está agarrando inúmeras oportunidades após a participação no reality. Ela comanda atualmente o quadro EconoBia, do Encontro com Patrícia Poeta e terá um quadro no BBB 25, no ano que vem. Em entrevista à Contigo!, ela falou sobre carreira e relembrou momentos marcantes de 2024.

“Vai acabar 2024 e ainda não caiu a minha ficha, porque tem seis meses que o programa acabou e parece que já faz cinco anos, que já vivi cinco anos”, ressalta Bia, que conversou com a reportagem nos bastidores da gravação do DVD de Manu Bahtidão.

“E em um evento desse porte, com uma multidão imensa (...). O povo grita, manda beijo e fala com você; é uma energia, um calor que nunca vi igual. Manu, de quem sou muito fã, admiro muito a história, de onde ela veio, a autenticidade dela, a origem dela, que ela carrega junto com ela, os clipes. Ela adora a moda também, me identifico muito com a Manu. Os looks dela são um bafo. Então, realmente, é um presente. Me sinto assim, presenteada, sabe?”, continua a ex-BBB.

Questionada se tem planos para 2025, ela diz: “Tenho bastante coisa, na verdade. Eu ainda não posso falar, mas vem muita coisa legal. Eu sonho muito em ter o meu programa, né? O Brasil do Brasil, mas estou com um quadro, no Encontro com Patrícia Poeta, o EconoBia, que é um quadro popular, super do povo, que fala sobre inflação. Então, a gente vê: Ah, o pepino desceu preço, o mamão subiu. A gente pesquisa, dá dicas danadas, ajuda os feirantes, o que estão empreendendo, os que também têm a sua bagagem de vida, né? Como vendedora, como camelô, aquela coisa do Brás; todo mundo ali junto e misturado”.

AMIGOS DO BBB 24

Logo após o fim do BBB 24, começaram a surgir boatos sobre o distanciamento entre alguns brothers. Beatriz Reis, uma das participantes mais queridas e que conquistou uma legião de fãs durante o confinamento, comentou em entrevista à TV CARAS sobre como as amizades evoluíram fora da casa, mencionando nomes como Alane Dias, Davi Brito e Isabelle Nogueira.

"Aqui fora, somos muito ocupados. Até dou risada porque, lá dentro, eram altas combinações. Quando sai, é uma ilusão. Porque cada um segue sua vida. E nesse BBB, especificamente, cada um é de um extremo (do país)", disse Bia, na ocasião.

Ela explicou que, embora a amizade continue, a proximidade já não é tão forte devido à correria da vida e compromissos de cada um: "A amizade continua, claro que não forte como lá dentro, por questão de tempo e agenda. Mas, também vejo isso como um prêmio".

Agora focada em sua carreira, a ex-BBB destacou a dificuldade de manter contato frequente com seus ex-colegas devido à distância e aos novos desafios profissionais de cada um. "Moramos longe, querendo ou não. É o momento de aproveitarmos as oportunidades e cada um fazer seu dinheiro, seu pé de meia e trabalhar. O tempo não sobra realmente", ressaltou.

