Bárbara Labres relata medo com stalker: 'Foi atrás de mim'

A DJ Bárbara Labres fez um desabafo em sua conta no Instagram e relatou que é perseguida por um homem há mais de cinco anos

Em suas redes sociais, Bárbara Labres fez um desabafo tocante. A DJ contou que sofre com um stalker há anos, o termo em inglês se refere a perseguidor.

"Tem um stalker [perseguidor] que está atrás de mim há mais de cinco anos. Ele já veio atrás de mim no Rio de Janeiro, depois sumiu por uns dois anos (descobri que ele tinha sido preso por agredir a própria mãe) e agora voltou a me mandar mensagem diariamente", começou ela em seu Instagram Stories.

Em seguida, a famosa contou que o tal homem foi atrás dela em um show. "Algumas semanas atrás ele foi atrás de mim em um show e eu não o reconheci. Só depois quando vi as mensagens e fotos que ele me mandou que eu vi que era ele".

Bárbara revelou que já tentou bloqueá-lo, mas ele ressurge com perfis falsos. A DJ contou que também já foi à polícia. "Já fui na polícia. Já fiz B.O [boletim de ocorrência] e por enquanto nada foi feito. Ele criou um relacionamento comigo na cabeça dele e diariamente me ameaça e me manda coisas absurdas".

A artista ainda fez questão de mostrar o print de algumas mensagens que recebe do homem. "O incrível é que encontrei você em 2018 em frente ao Paris 6 e lembro perfeitamente","Tu acha que eu não gosto de você? Tu não está nem ligada do quanto chorei dentro da prisão por perceber que era você" e "Se você tivesse um pouco mais de paciência eu estaria dentro daquele camarim contigo e a partir dali, não responderia por mim. Tu é muito gostosa" foram alguns dos recados recebidos por Bárbara.

Caso com Luísa Sonza

Luísa Sonza participou de uma live com Gkay e Lucas Guedes e afirmou já ter ficado com a DJ Bárbara Labres.

Tudo começou após um fã questionar se a cantora ficaria com Gkay: "Eu solto, Luísa. Eu solto. A Gkay não, mas a...", afirmou a humorista.

“Bateu saudade da Bárbara Labres lalala. Acho que falei m****”, continuou Lucas, revelando o segredo.