Babu Santana dá pausa em atuações e muda plano de carreira: 'Me chamaram de louco'

O ator e ex-BBB, Babu Santana, contou aos seguidores que pausou a carreira como ator na tentativa de realizar um sonho antigo

Depois de fazer seu nome como ator em novelas da TV Globo e participar da histórica edição do BBB 20, Babu Santana contou aos seguidores que pausou a carreira para se dedicar a um sonho antigo: o ingresso na vida política. O artista contou que se candidatará ao cargo de vereador, no Rio de Janeiro, pelo Partido Socialismo e Liberdade -- PSOL.

Para marcar a candidatura e benfeitorias, o artista usou em sua foto oficial um pente-garfo no cabelo, objeto que virou sua marca registrada durante a passagem pela casa do Big Brother Brasil: "Essa é a foto que vocês verão no dia 6 de outubro (dia das eleições municipais). Muitos me chamaram de louco, mas eu estou vivendo um sonho", disse o artista nas redes.

Em seguida, Babu disse que quer seguir a carreira política e também beneficiar as pessoas com a arte:

"Durante toda a minha vida eu vivi em prol da arte e da cultura. E hoje, ao olhar essa foto me lembrei de como a arte mudou minha vida. Cresci no morro do Vidigal, enfrentando desafios que muitos conhecem de perto. E foi o teatro, a arte e a cultura que me deram a força e a oportunidade de ser quem sou hoje. Agora, quero retribuir e transformar outras vidas como a minha foi transformada. Como vereador, vou lutar para que mais pessoas tenham essa chance", concluiu.

Babu Santana desabafa no ao vivo da TV Globo

Engajado nas causas sociais, em especial, das raciais, Babu Santana fez um desabafo sobre Juninho, participante do BBB 24, quando o rapaz sofreu uma acusação de assédio, por parte de Alane.

Na ocasião, o artista disparou um comentário a respeito dos diferentes tratamentos dado a pessoas pretas no Brasil, por causa do preconceito: "Um homem preto, na nossa sociedade, que sofre uma acusação como ele sofreu, se não fosse aquelas câmeras, ele poderia estar preso ou morto", disse Babu.