Confira famosos que serão candidatos nestas eleições de 2024

Artistas tentam conquistar carreira política e concorrem como candidatos nas eleições municipais de 2024; veja lista

Em 6 de outubro, o primeiro turno das eleições municipais, que definirá os próximos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, ocorrerá no país — com exceção do Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE) — e alguns nomes famosos estão concorrendo como candidatos.

Por enquanto, a propaganda eleitoral geral não foi iniciada e os artistas não começaram as campanhas para conquistar votos. Em 16 de agosto, data que marca a liberação, as redes sociais de nomes como o da influenciadora Luisa Mell (45), do ex-apresentador Dudu Camargo (26) e do ator Babu Santana (44) se tornarão palco para a divulgação de suas pretensões políticas. Saiba mais sobre as celebridades que estarão nas eleições:

Babu Santana

O ator, conhecido por seus diversos trabalhos na televisão, cinema e teatro, além da participação no BBB 20, anunciou que vai concorrer como candidato a vereador do Rio de Janeiro pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) nas eleições municipais.

Luisa Mell

A influenciadora e ativista ficou conhecida nacionalmente como apresentadora do Late Show, programa sobre o mundo animal, e tem se mantido em alta com a divulgação de seu trabalho com animais nas redes sociais. Nessas eleições, ela concorre como vereadora de São Paulo pelo União Brasil, partido que resultou da fusão entre DEM e PSL.

Dudu Camargo

O ex-apresentador alcançou a fama no SBT e ficou marcado pela sua demissão polêmica da emissora. Até então, Dudu estava como apresentador do programa Brasil 40 Graus e se demitiu para concorrer como vereador de São Paulo pelo partido Republicanos.

Zilu Camargo

Zilu Godói, mais conhecida como Zilu Camargo, é sempre lembrada pelo casamento de 30 anos que teve com o cantor sertanejo Zezé di Camargo. A empresária continua na mídia e aproveita a fama para concorrer como vereadora de São Paulo pelo União Brasil, mesmo partido de Luisa Mell.

Licurgo Espinola

O ator ficou famoso nos anos 2000, com seu personagem em Malhação: Múltipla Escolha, onde interpretava o professor de matemática Vitor, apaixonado pela professora Isa (Giovanna Antonelli). Hoje, Licurgo é pré-candidato a vereador de Curitiba pelo PT (Partido dos Trabalhadores).

Cristina Prochaska

Apresentadora e atriz, Cristina fez sucesso com a carreira televisiva nos anos 1980, quando teve trabalhos importantes como as novelas Vale Tudo (1988) e Que Rei Sou Eu? (1989). Nas eleições desse ano, ela concorre como candidata à prefeita de Ubatuba pelo PSOL (Partido Socialismo e Liberdade).

O que é preciso para ser um candidato?

