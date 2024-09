Atriz da Globo expõe transfobia após caso de emergência em avião

A atriz Isis Broken compartilhou um vídeo desesperada logo após o avião pousar na cidade de Salvador

Isis Broken, conhecida pela personagem Corina Castello na novela No Rancho Fundo, da TV Globo, passou por uma situação traumática na madrugada desta segunda-feira, 30, após o avião em que estava fazer um pouso de emergência na cidade de Salvador. Ela também denunciou um caso de transfobia que sofreu durante o voo.

Em postagem no Instagram, a artista apareceu chorando desesperada logo após a aeronave, que tinha como destino o Rio de Janeiro, fazer o pouso no aeroporto. Segundo Isis, ela viveu uma das piores experiências de sua vida. "O nosso avião teve uma pane no sistema que aparentemente estava conectada a uma rachadura em uma das asas da aeronave (conforme narraram alguns dos passageiros)".

"Tivemos que fazer um pouso de emergência em Salvador, sem saber de nenhuma informação pela companhia aérea, apenas boca a boca, para completar sofri um ato transfóbico por parte de um dos atendentes da Azul, que insistiu em me tratar pelos pronomes errados, mesmo eu o corrigindo mais de uma vez", dispara.

A artista, que também é reconhecida por ser uma ativista dos direitos da comunidade LGBTQIAP+, continuou expondo sua revolta com a falta de preparo do funcionário da companhia aérea, que colaborou para a situação ser ainda mais tensa. "Já estava desestabilizada com toda a situação, com medo e aflita, foi um total desrespeito comigo e com todos aqueles que passaram por esse trauma, inacreditável que tivemos que passar por isso", finaliza.

Em entrevista à TV Bahia, Isis relatou que o episódio de transfobia aconteceu enquanto ela tentava obter informações com os comissários. Ela afirma que na ocasião foi chamada diversas vezes de "senhor" por um funcionário da empresa. "Eu falei que meu nome era Isis, que era senhora, e ele me chamou de senhor, um completo desrespeito".

"Eu pedi o crachá dele para saber o nome dele, ele não queria me dar o nome. Eles não dizem nada do que aconteceu, a gente vai sabendo por coisas que a gente foi vendo no meio do voo. Dizem que é uma pane, uma falha, mas a gente não sabe", desabafou.