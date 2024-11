Ator do Castelo Rá-tim-bum sofre tentativa de golpe: 'Muito sério'

O ator Cássio Scapin, que marcou uma geração como o Nino do Castelo Rá-tim-bum, contou que sofreu uma tentativa de extorsão

O ator Cássio Scapin, que marcou uma geração como o Nino do Castelo Rá-tim-bum, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 14, para contar que sofreu uma tentativa de extorsão. Com a mãe internada, ele relatou que recebeu o telefonema de uma pessoa, que se identificava como hematologista, afirmando que o plano de saúde dela não cobriria um procedimento e, por isso, seria preciso desembolsar um alto valor.

"Um golpe muito sério está acontecendo. Estou com minha mãe internada no hospital por conta de uma fratura. Recebi um telefonema de um profissional que se identificava como médico. Primeiramente, ele ligou no quarto do hospital. Depois, no meu celular. Ele dizia que seria necessário um procedimento de urgência e que o convênio não cobriria", disse o artista, que ressaltou que o plano de saúde e o hospital não foram os responsáveis pela ligação.

Em seguida, alertou que os criminosos tentam tirar proveito de pessoas que estão passando por situações difíceis."Esse camarada, se valendo da fragilidade dos familiares, informava que precisava de 7.800 reais para o procedimento que não consta no plano de saúde. As famílias ficam frágeis e suscetíveis nesse momento de hospital. Isso é de um mau-caratismo e de uma bandidagem. Fiquem muito atentos. O profissional se identificava com nome e sobrenome e se dizia hematalogista. É uma gangue e age em rede. Fiquem muito atentos", alertou.

Ator do Castelo Rá-tim-bum afirma: ‘Nunca estive no armário’

Recentemente, Cássio Scapin abriu o jogo sobre sua sexualidade. O artista contou que nunca escondeu sua orientação sexual e o que respondeu ao ser questionado sobre se assumir. “Me perguntaram outro dia quando é que eu saí do armário. Eu falei: ‘Amor, não saí porque não entrei’. Nunca estive no armário, vocês viram o que vocês quiseram ver”, afirmou ele ao site Gshow, que completou: “Não preciso a cada momento dar satisfação, ou dizer alguma coisa sobre a minha relação pessoal, com quem estou ou quem deixei de estar”.

