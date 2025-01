O ator Ethan Suplee, conhecido pelos trabalhos em O Lobo de Wall Street e Duelo de Titãs compartilha transformação corporal em suas redes sociais

O ator Ethan Suplee, astro do filme Duelo de Titãs, tem impressionado os seguidores em suas redes sociais ao revelar a perda de mais de 90 kg e exibir toda a sua dedicação em manter um estilo de vida saudável. O ator, conhecido por papéis em American History X, O Lobo de Wall Street e na série My Name Is Earl, chegou a pesar mais de 227 kg aos 24 anos.

Após encerrar a sua participação na sitcom My Name Is Earl (2005-2009), Suplee inicou a sua transformação física e, em 2010, já havia perdido mais de 90 kg, evidenciando uma aparência completamente renovada no tapete vermelho do filme Imparável.

Treino e alimentação

Ethan adotou uma rotina de treinos de força e uma alimentação equilibrada, com foco em alimentos naturais e integrais. Recentemente, ele exibiu seus abdominais em uma entrevista para a revista Men's Health e pontuou: “Estou no meu auge. Passei 35, 40 anos sem coragem de tirar a camisa em público.” Suplee ainda destacou que as fotos não foram editadas: “As sombras não foram melhoradas. Tenho pele solta, tenho cicatrizes. Este sou eu.”, disse na ocasião.

No último ano, o ator chegou a 9% de gordura corporal, coprovando que a sua transformação vai além da estética, mas um compromisso real com a saúde.

