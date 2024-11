Ator da Netflix, Bento Veiga revela ajuda do pai com doença rara: 'Inspiração que tenho em casa'

Em entrevista à Revista CARAS, Bento Veiga, ator da Netflix, explica como seu pai o ajudou a encarar a condição que o faz perder a visão aos poucos

Ator do sucesso mundial Pedaço de Mim (Netflix), Bento Veiga (28) encontrou em seu personagem uma linda história com bastante semelhanças. Assim como Inácio, o artista tem uma rara doença genética chamada retinose pigmentar, condição que o faz perder a visão aos poucos. Porém, ele não deixa isso limitá-lo.

"Lido bem com isso, na medida do possível, sou muito bem resolvido. Muito pela inspiração que tenho em casa", conta o ator da Netflix , em entrevista à Revista CARAS. Hoje, o artista faz tratamento paliativos que retardam a perda total da visão, porém, diferente de seu pai, que também convive com a condição, e já teve a perda.

"O meu pai me ajudou a ter uma outra percepção. Comecei a entender que essa condição me trouxe uma maneira diferente de ver o mundo. Com outros olhos, literalmente. Isso me ajudou a ter uma relação maior com a música e eu acho isso indispensável. Então, eu tento sempre ver o lado positivo das coisas", completa o artista, que revela que um de seus segredos é aprender a rir de si mesmo.

Leia também: Bento Veiga dá exemplos de força e superação: 'Nada pode ser limitador'

"Não admito que me diminuam com relação a isso, claro que não. Mas também quero poder lidar com leveza em relação a isso. Apesar de saber que, infelizmente, terei momentos que não serão tão agradáveis. Mas sei lidar com isso", pontua.

O ator também celebra a oportunidade de interpretar seu personagem e trazer representatividade para outras pessoas que convivem com a doença. Veiga assegura que, como pessoa de baixa visão, gostaria de ver sempre outras pessoas como ele vivendo tudo o que quiserem.

"É importante seguir, viver, superar esses obstáculos. A partir daí, é natural que venham novas percepções. Porque há esperança. Podemos enriquecer vivências de várias pessoas. O Inácio é um rapaz capaz de tocar toda uma família. E sem sofrimento, lamento, privação", diz o ator, citando seu personagem.

"Ele tem vida, quer viver. Ver uma pessoa que tem essa condição e que consegue viver naturalmente bem —e na série, ele vive até 'melhor' do que outros personagens [risos]. Sem brincadeira, ele consegue estar sempre envolto em afeto, amor, alegria, equilíbrio, força. Me enche de orgulho saber que posso inspirar outras pessoas. Desejo que venham mais nomes para ocupar esses espaços assim como eu."

Leia mais em: Juliana Paes confessa que Pedaço de Mim mexeu com ela: 'Tentei colocar na Liana'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE NO INSTAGRAM DE BENTO VEIGA: