Ary Mirelle se derrete com ultrassom da segunda gravidez com João Gomes: 'Tanto'

Grávida do segundo filho, a influenciadora digital Ary Mirelle realizou novos exames de rotina nesta quinta-feira, 27. Mãe de Jorge, de 1 ano, ela está à espera de mais um menino, que se chamará Joaquim, e é fruto de seu relacionamento com o cantor João Gomes.

E o cantor acompanhou a amada durante a ultrassonografia. “Dia de visitar Joaquim…”, escreveram em publicação conjunta nas redes sociais. Nos comentários, Ary se derreteu: “Quinzinho da mãe e do pai deleee, nós te amamos tanto”, escreveu.

Como foi o anúncio da gravidez?

O casal preparou um vídeo junto com o filho mais velho, Jorge, de 1 ano, para anunciarem que esperam o nascimento de mais um menino! Nas imagens, os dois apareceram usando uma tinta para pintarem as roupas um do outro. No final, eles revelaram que a cor da tinta era azul, representando o gênero masculino.

Além disso, Ary já contou qual é o nome do segundo filho. O bebê vai se chamar Joaquim. “Prazer, nosso Joaquim”, afirmou nos stories. Vale lembrar que os dois oficializaram a união em outubro de 2024 no Castelo de Brennand, em Recife.

Em outro momento, ela contou quantos quilos engordou desde que descobriu a gestação. Eu pisei um pouquinho na bola assim que descobri. Eu acho que fiquei ansiosa, comecei a comer muito e engordei 4 quilos. Coisa de uma semana. Super rápido. Fiquei 'meu Deus'. Na gravidez do Jorge, engordei 9 quilos a gravidez toda. E nessa, no comecinho, meti logo 4 quilos porque fui palhaça. Comi e ainda estou comendo. Já estou sentindo que engordei", relatou ela.

