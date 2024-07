Arthur Aguiar fala pela primeira vez após suposta traição com influencer

Após a namorada Jheny Santucci se pronunciar, Arthur Aguiar negou que a troca de mensagens exposta por influenciadora seja real

O ator e cantor Arthur Aguiar se viu envolvido em uma polêmica na tarde desta terça-feira, 23, após a influenciadora Yasmin Lisboa revelar supostas trocas de mensagens com ele. Na conversa divulgada pela moça, o campeão do BBB 22, da Globo, demonstrava interesse em conhecê-la, afirmando que sua relação com Jheny Santucci não seria um problema.

Mais cedo, a namorada de Arthur se pronunciou a respeito do assunto e, apesar de não ter citado a polêmica diretamente, ironizou os boatos da possível traição e deu a entender que a influencer de conteúdo estaria buscando fama às custas do casal.

Agora, foi a vez de Arthur Aguiar falar pela primeira vez sobre a situação. Em conversa com o site 'Glow News', o famoso informou que as mensagens mostradas por Yasmin são falsas e revelou que já tomou medidas legais contra a influenciadora digital.

"As medidas judiciais já foram tomadas e ela e todas as pessoas que propagarem essa fake news irão responder. O que ela fez é crime! Forjou uma conversa que nunca existiu", afirmou Arthur Aguiar ao veículo mencionado.

"É muita maldade alguém criar um negócio desse. Infelizmente tem gente que acredita. Sem contar que me prejudica profissionalmente", lamentou ele, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

Entenda a polêmica envolvendo Arthur Aguiar

Nesta terça-feira, 23, Jheny Santucci quebrou o silêncio e se manifestou após a influenciadora digital Yasmin Lisboa expor uma suposta traição de Arthur Aguiar. Embora não tenha abordado diretamente a polêmica, a empresária ironizou os rumores e deu a entender que a produtora de conteúdo está buscando fama às custas dela e do namorado.

Para quem não acompanhou a polêmica, Yasmin Lisboa usou suas redes sociais para expor uma suposta troca de mensagens e áudios com o ator e cantor. Na conversa, Arthur demonstrava interesse em conhecer a influenciadora Ao ser questionado sobre seu relacionamento, ele teria afirmado que a relação não seria um problema.

Acontece que Yasmin procurou a namorada dele e afirmou ter revelado toda a situação. Durante a conversa com Jheny, a influenciadora mostrou as mensagens que recebeu do namorado dela. No entanto, a empresária não acreditou nas imagens e a acusou de forjar a conversa para tentar destruir sua família e ganhar fama; confira mais detalhes!