Jheny Santucci se pronuncia após influencer expor suposta traição de Arthur Aguiar

Jheny Santucci quebra o silêncio e se manifesta após suposta traição de Arthur Aguiar ser exposta por influenciadora digital

Nesta terça-feira, 23, Jheny Santucci quebrou o silêncio e se manifestou após a influenciadora digital Yasmin Lisboa expor uma suposta traição de Arthur Aguiar. Embora não tenha abordado diretamente a polêmica, a empresária ironizou os rumores e deu a entender que a produtora de conteúdo está buscando fama às custas dela e do namorado.

Para quem não acompanhou a polêmica, Yasmin Lisboa usou suas redes sociais para expor uma suposta troca de mensagens e áudios com o ator e cantor. Na conversa, Arthur demonstrava interesse em conhecer a influenciadora Ao ser questionado sobre seu relacionamento, ele teria afirmado que a relação não seria um problema

Acontece que Yasmin procurou a namorada dele e afirmou ter revelado toda a situação. Durante a conversa com Jheny, a influenciadora mostrou as mensagens que recebeu do namorado dela. No entanto, a empresária não acreditou nas imagens e a acusou de forjar a conversa para tentar destruir sua família e ganhar fama.

“Vai caçar um trabalho. O auge é você forjando conversa com os outros. Não tem talento, né? Yasmin, fama e dinheiro são consequência, consequência de trabalho, de algo bom! Fama através de polêmicas e ainda mais uma sujeira dessa que você tá inventando, não é duradoura. Não é algo que vai te fazer bem!”, disse Jheny.

Na sequência, a namorada de Arthur Aguiar teria acusado a influenciadora digital de manipular as mensagens falsas para tentar prejudicar sua família: “Você tem noção que somos uma família? Que temos um neném de 6 meses? E que se eu fosse burra e não entendesse de edições poderia destruir uma família?”, disparou.

Após a suposta troca de mensagens, tanto com Arthur quanto com Jheny, Yasmin divulgou os prints em suas redes sociais e afirmou ter feito sua parte. Em meio aos rumores, a empresária se manifestou: "Estou aqui pensando se dou ou não a fama que essa pessoa quer. Porque quando eu abrir a minha boca, o negócio não vai ficar bonito", ela ironizou.

Vale lembrar que Arthur Aguiar anunciou o namoro com Jheny Santucci em junho do ano passado. Poucos meses após revelar o relacionamento, em setembro, ele compartilhou a notícia de que estava esperando seu primeiro filho com a empresária. Eles acabaram colocando um ponto final na relação dias depois, mas reataram na virada do ano.

Arthur Aguiar revelou planos para se casar novamente:

Arthur Aguiar já subiu no altar anteriormente em um casamento surpresa organizado por sua ex-mulher, Maira Cardi, que passou por idas e vindas após a coach fitness expor traições. Agora, atualmente namorando Jheny Santucci, com quem já tem um filho, o pequeno Gabriel, o ator revelou seus planos para um possível casamento.