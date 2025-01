Após fotos na piscina, Iza e Yuri Lima treinam em família durante viagem

A cantora Iza e o namorado, o futebolista Yuri Lima, curtem as férias luxuosas na Bahia junto ao irmão gêmeo do jogador, Yan, e a namorada, Taís

A cantora Iza e o namorado, o futebolista Yuri Lima, estão curtindo as férias na Bahia e na manhã desta quinta-feira, 30, surgiram em uma foto em família durante treino na academia. O casal, que confirmou a reconciliação e celebraram dois anos de relacionamento no dia 1º de janeiro, apareceu em um story publicado pela cunhada do jogador, Taís Caldas, que está na foto ao lado do irmão gêmeo do atleta, Yan Lima.

Os quatro posaram com trajes de academia em frente ao espelho da área fitness no resort luxuoso. Com muita música ao vivo, os parentes desfrutaram de um dia ensolarado, com o cenário paradisíaco.

Confira o registro publicado por Taís em seu perfil no Instagram:

Iza, Yuri Lima, Taís Caldas e Yan Lima - Foto: Reprodução/Instagram

Reconciliação

Na última quarta-feira, 29, Yuri Lima divulgou, pela primeira vez, um álbum de fotos ao lado da amada no Nordeste. Além de um registro junto com a cantora em uma piscina com vista para o mar, o atleta também registrou um mergulho noturno da artista.

O pai de Nala, de dois meses, se declarou recentemente à celebridade, após crise conjugal, movimentando a web com o arrependimento:

"Essa foto me mostra a coisa mais importante nesse mundo, família. Agradeço por ter a minha e poder cuidar dela. Não posso deixar de te agradecer Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito, principalmente eu. Obrigado por ser assim, Bela", iniciou. Confira!

