Após obter R$ 12 milhões em tour, saiba como Olivia Rodrigo gastou dinheiro

A cantora e atriz filipo-americana Olivia Rodrigo, de 21 anos, tem ideia inesperada sobre o destino da fortuna obtida nos shows da turnê mundial GUTS

A cantora e atriz filipo-americana Olivia Rodrigo, de 21 anos, decidiu compartilhar a boa ação que realizou com a fortuna obtida nos shows da turnê mundial, GUTS. Segundo a Revista People, a artista deverá conceder parte da receita líquida da venda dos ingressos e doar mais de US$ 2 milhões - o equivalente a R$ 12,2 milhões, segundo cotação atual - para instituições de caridade voltadas para o público feminino.

Os representantes da cantora emitiram comunicado oficial à imprensa internacional nesta terça-feira, 17, informando que a doação será distribuída por meio da Fund4Good, organização comprometida com a construção de um futuro justo e igualitário para todas as meninas e mulheres.

Os fundos beneficiarão 10 organizações, incluindo a National Network of Abortion Funds (Estados Unidos); Women's Shelters Canada; Women Against Violence Europe; The Pratthanadee Foundation (Tailândia); Korea Foundation For Women; Harmony House Limited (Hong Kong); NPO Women's Saya-Saya (Japão); Aidha (Cingapura); Jhpiego (Filipinas) e Wesnet (Austrália).

Para a cantora filipino-americana, um dos locais mais impactantes foi uma das paradas finais da turnê nas Filipinas.

“Esse é um marco muito especial para mim, não apenas por visitar as Filipinas pela primeira vez, mas também por me apresentar aqui para meus fãs. Tenho muito orgulho da minha herança filipina, então poder trazer essa experiência para as Filipinas significa muito para mim", disse Rodrigo à Billboard sobre a apresentação.

Show no Brasil

No próximo ano, no dia 28 de março, Olivia Rodrigo se apresenta no festival Lollapalooza, que acontece no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Recentemente, a cantora anunciou que também fará um show em outra cidade brasileira. Olivia Rodrigo se apresentará no estádio Couto Pereira, localizado em Curitiba, no dia 26 de março com a turnê GUTS.

Os ingressos custam a partir de R$ 210 e começarão a ser vendidos a partir do dia 14 de novembro online e também nas bilheterias oficiais.

