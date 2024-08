Aos 81 anos, Robert De Niro dá mergulho de 11 metros e assusta a filha

Para celebrar a chegada de seus 81 anos, o ator Robert De Niro resolveu dar um mergulho de 11 metros e deixou a filha assustada

Robert De Niro resolveu a comemorar a chegada de seus 81 anos de uma maneira inusitada. O ator pulou do convés de um iate em alto mar.

A cena assustou a filha do ator Drena, de 56 anos, fruto do relacionamento de Robert com Diahnne Abbott. "Você é louco", gritou Drena, recebendo a resposta rápida do pai. "Estou bem".

Ainda incrédula, a moça perguntou a um membro da tripulação qual a altura do salto e a resposta foi 11 metros. Além do vídeo do mergulho, ela também compartilhou outras fotos em que aparece ao lado do pai. "Feliz 81º aniversário para o meu pai e meu número 1, parceiro de todas as horas. Amo você com todo meu coração", escreveu ela.

Além de Drena, Robert e Diahnne também são pais de Raphael, de 47 anos. O ator também é pai dos gêmeos Aaron e Julian, de 28 anos, com Toukie Smith, Elliot, de 26 anos, e Helen, de 12, com Grace Hightower, além da caçulinha Gia, de um aninho, com Tiffany Chen.

Fofura

O ator Robert De Niro, de 81 anos, fez uma rara aparição com sua filha caçula, Gia, de apenas um aninho de vida em uma foto compartilhada pela Revista People. Ele é o astro da capa da publicação e contou sobre a paternidade nesta altura de sua vida.

A bebê é fruto do namoro dele com a instrutora de artes marciais Tiffany Chen, de 45 anos. Agora, a menina apareceu fofíssima em uma foto no colo do pai coruja no lar deles.

“Ela é uma bebê adorável. Tão fofa! Quando eu olho para ela, todo o resto desaparece. Portanto, é uma grande alegria e alívio estar com ela neste momento”, disse ele para a Revista People.