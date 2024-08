Anitta usou sua conta nas redes sociais para falar sobre a rotina dos sonhos; 'Uma semaninha disso, só pra cansar', declarou

Após voltar de suas férias na Grécia, Anitta usou o seu X - o antigo Twitter - para desabafar sobre um desejo que teve nesta tarde de segunda-feira, 19. Parece que a rotina de shows e trabalhos tem deixado Anitta desejando por outro ritmo de vida, isso por que a cantora revelou a vontade de uma rotina alternativa à que tem atualmente.

"Hoje acordei com uma vontade que minha rotina fosse: tomar café, ir pra academia, fazer meu cabelo, almoçar no shopping com uma amiga que veio visitar a cidade, trocar umas compras, ir no dentista, voltar pra casa, esperar meu marido voltar do trabalho, jantar com ele e deitar", declarou a artista.

Em seguida, Anitta completou: "Uma semaninha disso, só pra cansar, e já voltava pra vida da patroa". A carioca, que está solteira, ainda respondeu um fã que perguntava do tal marido: "Nessa realidade paralela eu teria um", finalizou.

Hoje acordei com uma vontade que minha rotina fosse : tomar café, ir pra academia, fazer meu cabelo, almoçar no shopping com uma amiga q veio visitar a cidade, trocar umas compras , ir no dentista, voltar pra casa, esperar meu marido voltar do trabalho, jantar com ele e deitar. — Anitta (@Anitta) August 19, 2024

Anitta se declara para o pai: 'Me ensinou a ser uma chefe cheia de poder'

Anitta compartilhou uma série de cliques e uma homenagem ao pai, Mauro Machado, para celebrar o Dia dos Pais, neste domingo (11). No textão, a artista relembrou de alguns momentos que viveu ao lado do pai e as coisas que aprendeu com ele ao longo da trajetória, que a ajudaram tanto na vida pessoal, como também na carreira de cantora.

"Você me ensinou a andar de salto alto, cruzar as pernas como uma dama, seduzir, jogar o cabelo pro lado, pedir comida em restaurante, dirigir como piloto de formula 1, ser uma chefe cheia de poder e outras cositas más", comeeçou a artista na publicação.

A cantora também relembrou que foi do pai que veio também o desejo de seguir em sua religião: "Me apresentou a dança de salão, a religião, os batuques da percussão e um catálogo variado de músicas como essa nossa preferida de quando eu era criança e ouvíamos no último volume cantando no carro no caminho de 2 horas até sua casa".