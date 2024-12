Anitta abre o jogo sobre planos de ter filhos: 'Deixando rolar'

Aos 31 anos, Anitta abriu o jogo sobre os planos de ter filhos e revelou que não está muito preocupada com isso no momento

Aos 31 anos, Anitta já afirmou algumas vezes que pretendia ser mãe. Porém, agora a cantora parece não estar tão certa disso.

"Vivo mudando de opinião sobre essa questão da maternidade. Não tenho certeza se quero ou não ter filhos. Às vezes penso que quero, às vezes falo 'poxa vida, tem que abrir mão de muita coisa'. Acho que a sociedade ainda está muito atrás nessa questão de ter filhos. Acaba gerando uma situação muito injusta com a mãe, que tem muitas responsabilidades, e o pai quase que nenhuma. Se a mãe tem os comportamentos que o pai tem, ela é julgada. A mulher foi criada para sentir culpa caso ela venha a ter qualquer um dos comportamentos que um homem tem na paternidade. Então, eu não sei se quero", disse ela em conversa com a Quem.

A artista, que namora Vinicius Souza, afirmou que essa decisão depende muito de quem seria o pai. Além disso, Anitta revelou que não está muito precoupada com isso no momento.

"Depende muito de quem seria o pai. Acho que é uma coisa que se tiver que acontecer, vai acontecer. Estou com 31 anos, não congelei óvulo e vou deixando a vida me levar, como tudo na minha vida. Não tenho esse sonho de viver isso dentro das normas que a sociedade impõe hoje, mas não sei, estou deixando rolar", concluiu.

Nova mansão

A cantora Anitta anunciou em suas redes sociais sua preocupação com as obras de sua nova mansão, avaliada em R$ 11 milhões. A cantora também comentou sobre a expectativa pela mudança e se conseguirá celebrar as festas de fim de ano no novo lar com a família.

"Faltam duas semanas para entregarem. Hoje é dia de ir lá entender se esse vai ser um Natal feliz ou um Natal feliz com vontade de matar meia dúzia", divertiu-se.

A artista também ironizou a opinião do irmão, Renan, que está acompanhando de perto a construção. "O Renan não gostou [de um dos ambientes], mas a casa é minha. Quem tem que gostar sou eu", disse.

Cerca de 30 placas de mármore importadas da Itália foram descartadas por não atenderem ao gosto da dona. O imóvel contará com duas cozinhas, sendo uma destinada ao uso em eventos e outra exclusiva para o serviço. Segundo os arquitetos, a decoração seguirá uma linha mais clean e neutra, em contraste com o estilo da residência anterior.

Além disso, Anitta revelou que o projeto inclui dois espaços distintos, que ela chama de "casa para Larissa" e "casa para Anitta". Porém, a construção dessa segunda parte é um plano futuro.

A cantora ainda brincou sobre o processo de escolha dos acabamentos: "Eu odiei escolher tudo! Não tenho esse tempo, eu tenho uma carreira internacional", comentou, de forma descontraída.

Aproximadamente 70 trabalhadores estão envolvidos na obra para garantir a entrega no prazo. Em meio à correria, um influenciador que acompanha o projeto soltou uma piada: "Se ela não tiver Natal, quem não vai ter Natal são vocês".

